En Seine-Maritime, l'association CHENE propose de parrainer un bébé phoque, et de faire un don

L'association CHENE recueille chaque année des bébés phoques échoués sur les plages de Picardie ou de Normandie. Elle lance un appel aux parrainages et aux dons.

Et si vous parrainiez un bébé phoque ? L'association CHENE à Allouville-Bellefosse près d'Yvetot, lance une collecte sur Internet.

Elle prend en charge des bébés phoques veaux-marins, échoués sur les plages. L'association avait recueilli une petite Capucine il y a un an, âgée de seulement quelques jours. Et la semaine dernière, le 26 juin, elle a accueilli Fuji, une jeune femelle phoque d'environ trois jours, découverte sans sa mère sur la plage du Crottoy, en Baie de Somme.

Mais cela a un coût, "il faut compter 2.500 € par phoque pour la nourriture et les infrastructures nécessaires à leur accueil" selon l’association, qui lance donc un appel aux parrainages et aux dons.

Les parrainages est possible à partir de 20 euros, un montant déductible des impôts à hauteur de 66%. "Les parrains et marraines recevront deux bulletins d’informations qui retraceront la vie de leurs protégés moustachus et palmés au sein de notre association" précise les responsables de CHENE.

Les parrains et marraines seront également invités à participer au relâcher de leurs protégés à l’automne.

Pour parrainer Fuji, vous pouvez aussi télécharger le formulaire papier.