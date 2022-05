En Sud Ardèche, une nouvelle usine trie les sacs de la poubelle grise

Optimale, c'est le nom de l'usine exploitée par Suez et qui a coûté huit millions d'euros. Elle est installée à Lavilledieu et depuis mars 2021, elle permet de valoriser une partie de ce qu'on appelait jusque-là des déchets ultimes, ce que les particuliers ne peuvent plus trier et qui est stocké dans la poubelle grise.

40% de valorisation des sacs de la poubelle grise

L'usine traite chaque année 40 000 tonnes de déchets ménagers ultimes. Avant, ils étaient apportés à la décharge de Beaulieu en Sud Ardèche pour y être déposés dans une décharge à ciel ouvert. Aujourd'hui sur les 40 000 tonnes, 12 000 tonnes deviennent un combustible solide de récupération.

Un combustible qui peut être brûlé dans des chaudières spéciales, équipées de filtre particulier pour éviter toute pollution pour alimenter des réseaux de chaleur ou produire de l'électricité. Pour l'instant la production de Lavilledieu est amenée à Grenoble.

L'enfouissement des déchets ménagers va devenir un gouffre financier pour les collectivités

L'Etat incite les collectivités à ne plus enfouir leurs déchets : une pratique trop polluante pour les sols. Et pour cela, il frappe au porte monnaie des collectivités. La taxe générale sur les activités polluantes va fortement augmenter. La taxe sur l'enfouissement des déchets ménagers va passer de 35 € actuellement à 65 € en 2025. De quoi faire réfléchir les collectivités. Moins on enfouit les déchets et moins on paye de taxe.

Un parcours pour les scolaires

L'usine accueille déjà des classes de primaires pour sensibiliser les jeunes aux enjeux du tri. Elle pourrait aussi accueillir des collégiens.