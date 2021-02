En Vendée, des amoureux des oiseaux les nourrissent quand il fait froid

Il fait froid, en ce moment, alors, les amoureux des animaux se mobilisent. Les oiseaux, on le sait, ont du mal à trouver de la nourriture quand les températures sont trop basses. On peut leur donner un coup de main, rappelle la ligue de protection des oiseaux (LPO). A la Roche-sur-Yon, Marie-Line et Jean-Marie Artaud, des passionnés, bénévoles de l'association, ont créé un refuge dans leur jardin. On peut même en faire sur son balcon !

Ce couple de retraités a le plaisir de recevoir beaucoup d'invités à plumes, un spectacle dont ils ne se lassent pas... La recette miracle, c'est

, dit Jean-Marie : « le tournesol, par exemple, attire les mésanges, et ce qu’on appelle les fringillidés, c’est à dire les pinsons, verdiers, ou chardonnerets ». La cacahuète marche bien aussi. On peut également choisir des planter des arbustes : « les fruits sont très intéressants, les arbustes qui ont des boules, les oiseaux adorent. Il y a aussi le lierre ».

A table ! © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Et comme les oiseaux ne sont pas idiots, ils connaissent et retrouvent le chemin. Certains, mésanges bleues ou charbonnières, décident aussi de s'installer, de nicher. Ca veut dire qu'il y a des « bébés ». C'est évidemment un vrai plaisir, dit Marie-Line : « on les entend quand les parents sont partis au ravitaillement. Ils piaillent pour avoir à manger. Donc, on sait qu’ils sont nés ! »

Une des nombreuses mangeoires du jardin © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Mais attention, il ne faut pas donner n’importe quoi à manger, n’importe quand. Ce qui est à éviter, ce sont les produits transformés. Le pain, par exemple, parce qu'il y a du sel. Autrement dit, il faut des choses naturelles, et inutile de trop en faire, disent les bénévoles de la LPO. Quand il fait moins froid, les oiseaux n'ont pas besoin d'aide pour se nourrir. Il est préférable de laisser faire la nature.