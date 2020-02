En Vendée, les amateurs de pêche à pied reviennent au Gois après la levée de l'interdiction

Passage du Gois, Beauvoir-sur-Mer, France

"C'est comme une chasse au trésor". La tempête Ciara s’essouffle, mais le vent continue de secouer la côte ce lundi 10 février 2020. Ce qui n'empêche pas des dizaines d'amateurs de pêche à pied de gratter le sable, près du passage du Gois, en Vendée, à la recherche de palourdes. "C'est un vrai bonheur" pour Christophe, après trois semaines sans seau et épuisette, à s'ennuyer, à passer le temps chez lui avec ses amis retraités autour d'une partie de belote. "On fait confiance aux autorités", assure Christelle, à côté de lui, rassurée par la levée de l'interdiction de la préfecture jeudi dernier qui pesait sur la pêche et la consommation de coquillages au niveau de Bouin, soupçonnés d'avoir été contaminés au norovirus, le virus de la gastro-entérite.

"Ça change de nos vies un peu bousculées, un peu énervées"

Si ces pêcheurs à pied bravent le froid et les bourrasques, c'est parce que cette parenthèse leur a beaucoup manqué. "On est au calme, c'est sympathique, on est proche de la nature", assure Pascal, venu avec son fils de 11 ans pour partager ce moment. "Ça change de nos vies un peu bousculées, un peu énervées... Là, on est au calme, on a le temps, c'est tranquille, c'est vivifiant".

Surtout qu'il est venu avec seulement le matériel adéquat et ses bottes en caoutchouc. "Pas de téléphone portable, on est moins stressé, on est tranquille !", conclut le père de famille.