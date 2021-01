En Vendée, les coquilles d’huîtres se recyclent

Les coquilles d’huîtres, il y en a beaucoup en cette période de l’année, et en Vendée, plusieurs communautés de communes participent à une filière de recyclage. C’est écologique, et peut même être un débouché économique intéressant.

Ne jetez pas vos coquilles d'huîtres, elles peuvent encore servir ! En Vendée, plusieurs communautés de communes ont mis en place, avant le réveillon de Noël, des bennes permettant de les récupérer pour recyclage. C'est le cas depuis plusieurs années aux Herbiers, à Saint Fulgent les Essarts, au Pays d'Olonne, et au pays Sud Vendée Littoral. Le dispositif va rester en place encore plusieurs jours.

Un vrai exemple d'économie circulaire, d'où le choix des collectivités qui payent pour leur enlèvement. Mais c’est aussi une opportunité économique pour l'entreprise Bati Recyclage, de La Ferrière. Aujourd’hui, le tonnage récolté est plutôt faible, de l’ordre de 50 tonnes par an. Les huîtres, concassées, sont transformées en poudre, et vendues pour amendement de la terre aux agriculteurs du secteur. Mais c’est un marché en devenir, explique Sylvain Chéron, le responsable développement et innovation de l'entreprise : « de nombreux utilisateurs industriels s’intéressent de plus en plus à ce type de produit. C’est le cas de fabricants de peinture, ou de sable abrasif, par exemple ». Encore faut-il disposer de suffisamment de matière première, mais justement, il y a des possibilités : « il y a un gisement potentiel relativement important, surtout dans un département comme la Vendée. On peut travailler avec les professionnels ostréicoles ou les restaurateurs ».

L’entreprise Bati Recyclage cherche donc à généraliser ce schéma, et les tonnages pourraient devenir beaucoup plus importants. La valorisation permet aussi d’éviter l’enfouissement, ce qui fait partie de la loi sur la transition énergétique.