EN VIDEO : Découvrez le championnat de France d'imitation de brame du cerf en Moselle !

La saison des amours a démarré chez les cerfs. Pendant près d'un mois, vous pourrez les entendre bramer dans les Vosges : un moyen pour eux d'attirer les biches, de marquer leur territoire ou encore d'évincer leurs adversaires. Ce samedi, sept brameurs ont joint leurs cris à ceux des cerfs, à l'occasion du championnat national d'imitation de brame. Une compétition tout à fait sérieuse qui a eu lieu à l'auberge le Kiboki à Turquestein-Blancrupt, en Moselle.

Des passionnés de chasse

Parmi les participants, se trouve Pierre Schmidt, un ancien champion de France d'imitation de brame. Ce passionné originaire d'Alsace, est membre de l'association des brameurs de France, qui organise le concours. Cela fait 20 ans qu'il brame : "le fait de pouvoir imiter un cerf permet de l'attirer, c'est comme si on entrait en communication avec lui", explique-t-il. La plupart des participants sont chasseurs et leur passion pour le cerf vient de cette pratique.

Pour Alfred : "Le cerf c'est un animal majestueux, le roi de nos forêts, on a la chance d'en avoir à l'état sauvage dans notre région", témoigne ce chasseur devenu photographe pour mieux approcher les cerfs.

Les fonctions du brame

Les brameurs parviennent à imiter leur animal fétiche grâce à un appeau, c'est un instrument à vent en bois. Mais il ne suffit pas de souffler dans ce tube pour produire un son, sa maîtrise demande beaucoup de technique. Hervé Henri est un des juge du concours, il considère qu'un bon brameur s'entend par la qualité de sa voix. "En fermant les yeux, il faut que j'ai des images", poursuit-il. Parmi ces images on retrouve les différentes fonctions du brame : le cerf qui appelle les biches, qui affirme sa présence sur un territoire ou encore qui chasse ses adversaires.