Encore des platanes abattus à Aix, sur le cours Mirabeau, à cause du chancre coloré

C'est un fléau qui continue de sévir à Aix-en-Provence. La ville annonce ce vendredi qu'elle est contrainte d'abattre trois nouveaux platanes sur le cours Mirabeau car les arbres sont à leur tour contaminés par le chancre coloré. Les abres seront abattus entre lundi 16 janvier et mercredi 18 janvier.

Le chancre coloré du platane, présent en France depuis les années quarante, est une maladie provoquée par le champignon « Ceratocystis platani ». Il représente une réelle menace pour les platanes dans les régions et départements infectés (PACA, Auvergne RhôneAlpes, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Corse,…), qui sont infectés à l'occasion d'une blessure par exemple. Ce champignon pénétre dans l'arbre avant de l'infecter et il est responsable chaque année de la mort de plusieurs milliers d'arbres.

Il se transmet également spontanément de platanes en platanes via leurs racines et peut rester contaminant plusieurs années durant.

Il n’existe actuellement aucune méthode de lutte curative efficace permettant de guérir les platanes. La ville d'Aix explqiue donc qu'elle est "dans l’obligation de les abattre".

Le cours Mirabeau a déjà été fortement touché par le chancre coloré. Depuis 2016, plus de 70 platanes ont été abattus à Aix dont une trentaine sur le cours Mirabeau, changeant profondément la physionomie de la célèbre avenue aixoise.

La mairie annonce que de nouveaux arbres seront replantés dans le courant du mois de février 2023.