PHOTOS - Encore des légumes d'été à la fin du mois d'octobre dans le jardin partagé de Villeneuve-lès-Avignon

"D'habitude ce n'est pas aussi vert et aussi fourni. On se croirait au printemps", s'étonne Patricia en ouvrant la porte du jardin partagé de la plaine de l'abbaye à Villeneuve-lès-Avignon. Les potagers sont en effet encore à l'heure d'été. "C'est la première fois que j'ai autant de poivrons fin octobre. D'habitude je récolte les derniers mais là mes plants sont remplis. Là j'en ai encore une dizaine rien que sur celui-là."

Les poivrons continuent de mûrir et de grandir fin octobre dans le jardin de Patricia © Radio France - Julie Munch

Sur sa parcelle mais aussi sur celles de ses voisins les tomates rougissent encore. "Je suis ravie d'avoir encore des légumes mais en même temps je me fais du soucis car cette chaleur ne me semble pas normale. Parce que les nappes ne se remplissent pas et l'année prochaine j'ai peur qu'on ai encore moins d'eau que cette année", s'inquiète Patricia.

Avec le soleil et la chaleur de cette fin octobre, les tomates continuent de mûrir au jardin partagé de la plaine de l'abbaye à Villeneuve-lès-Avignon © Radio France - Julie Munch

Les aubergines aussi jouent les prolongations dans ce potager de Villeneuve-lès-Avignon © Radio France - Julie Munch

Michel, un autre jardinier qui a une parcelle au jardin partagé de Villeneuve-lès-Avignon, est même entrain d'arroser. "La terre est très sèche", observe-t-il. "Cet automne n'est pas normal. Pour moi ce n'est pas un été indien. Il n'y a même plus de mistral." Météo-France parle même du mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré en France.