Encore des tensions autour de la gestion des vautours en Aveyron

C’est un débat qui a agité l’Aveyron ce printemps et que nous avons relayé sur France Bleu Occitanie. Y a-t-il de plus en plus de problèmes avec les vautours dans le département et notamment en Aubrac ? Les éleveurs et notamment les syndicats comme les JA et la FDSEA disent que oui. Ils estiment que les animaux sont de plus en plus nombreux et qu'ils s’attaquent désormais aux animaux vivants. Les scientifiques, la LPO et les éleveurs des Causses disent non. Ils estiment que les vautours font très bien leur travail et que c’est la méconnaissance et la peur des animaux qui parlent.

Ce débat continue de faire rage et un scientifique a décidé de démissionner du comité interdépartemental Massif central vautour élevage. C’est dans ce comité que la question des vautours est gérée pour tenter d'organiser la question des interactions entre le vautour fauve et le bétail. Un comité piloté par les préfectures de Lozère et d’Aveyron auquel participent six départements (l’Ardèche, l’Aveyron, le Gard, l’Hérault, la Lozère et le Tarn) dans le cadre du plan national d’actions (PNA) "Vautour fauve et activités d’élevage".

Olivier Duriez y était en tant que représentant de la communauté scientifique. Il est enseignant chercheur à l’université de Montpellier. Il travaille sur la question des oiseaux depuis 25 ans et spécifiquement depuis 2008 sur les vautours. Et il explique qu’il ne peut pas rester dans ce comité. "C’est une dégradation globale de l'écoute dans le comité vautour élevage, et surtout, on va vers des décisions qui sont tout à fait injustifiées, disproportionnées par rapport aux faits réels. Si on prend des décisions de régulation des vautours à cause de sujets aussi ténus et peu fiables, je ne veux pas que mon nom soit associé à ce genre de décision. C'est en faveur d'une minorité qui ne connaît pas les vautours, qui n'utilise pas les vautours, qui ne veut pas se renseigner pour voir comment ça fonctionne. Et tout cela en mettant de côté les gens qui sont sur les Causses, qui utilisent et qui travaillent avec les vautours depuis 30 ans, qui sont prêts à témoigner. Il y a un peu un holdup de la chambre d’agriculture puisque tous les éléments qui ont été apportés, les expertises montrent qu'il ne se passe pas plus de choses que ce qui s'est passé en 2008 à 2014. Ce qu'on reproche aux vautours finalement c’est d'être trop efficaces, de découvrir les animaux morts avant les éleveurs. "

Les éléments scientifiques mis en doute

Il a donc jeté l’éponge et ne participera plus au comité interdépartemental Massif central vautour élevage. Pour lui, on préfère les fake news à la parole scientifique. "C'est d'une part des décisions qui vont effectivement être prises hâtivement sur des rumeurs, sur des fake news et sur des faits non vérifiées. On a un phénomène global qui n'est pas qu'en France. On a écrit un article sur ce sujet avec des collègues argentins, espagnols, Sud-Africains, indiens. On a ce même phénomène de relais médiatique hyper rapide, non vérifié sur des attaques ou des bruits d'attaque, pas expertisée. Par ailleurs, quand on veut apporter des éléments scientifiques ils sont remis en cause. "

Un travail de 30 à 40 ans remis en cause

Et pour le scientifique les services de l’Etat devraient tenir bon, d’autant qu’on est en train de déconstruire un travail engagé depuis des années. "On a une liste des espèces qui sont protégées par l'Etat français et l'Europe a dépensé beaucoup d'argent au travers différents programmes de conservation pour restaurer les populations de vautours qui avaient disparu ou décliné très fortement dans les années 50, 60, 70. Et là, sur des ressentis et des informations très partielles, il s'apprête à prendre des décisions qui vont à contre-courant de 30 ans ou 40 ans de protection."