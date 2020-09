Encore deux jours pour donner votre avis sur le projet d'arrêté de protection du Mont-Blanc

Les trois communes de Saint-Gervais-les-Bains, Les Houches, et Chamonix ont, elles, rendu un avis favorable au projet d'arrêté préfectoral de protection d'habitat naturel du Mont-Blanc. Mais avec des réserves du coté de Chamonix, et la crainte d'une réglementation de l'alpinisme.

Il vous reste deux jours, jusqu'à ce mercredi 9 septembre, pour donner votre avis par mail à ddt-consultations-publiques@haute-savoie.gouv.fr sur le projet d'arrêté préfectoral d'arrêté de protection d'habitant du Mont-Blanc.

Ce projet, porté par le maire de Saint-Gervais, et consécutif à la visite d'Emmanuel Macron en Haute-Savoie en février dernier, vise à protéger le Mont-Blanc de la surfréquentation, des incivilités, de la pollution, et ainsi préserver l'intégrité du site, de ses paysages et de ses milieux.

Oui à la nécessité d'un arrêté, non à son contenu actuel

Les trois communes concernées par cet arrêté, Saint-Gervais-les-Bains, Les Houches et Chamonix ont rendu un avis favorable au projet soumis à consultation publique. Mais avec des réserves, et la demande d'une révision du texte, du côté de Chamonix dont le maire Eric Fournier, et tout le conseil municipal ont unanimement délibéré en ce sens. Ils craignent une réglementation de l'alpinisme et une atteinte à la liberté de ses pratiquants .