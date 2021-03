Encore une baleine échouée en Vendée

Encore une baleine échouée sur nos côtes ! Cette fois dans la baie de Bourgneuf-en-Retz, côté Vendée, le week end dernier. Cet automne, il y a déjà eu des échouages aux Sables-d'Olonne et à Saint-Hilaire-de-Riez et depuis, septembre, on en est à six de la Manche au Pays Basque, c'est à dire beaucoup plus que d'habitude.

Peut-être un virus ?

Lors d'une année normale, une ou deux baleines s'échouent sur les plages françaises. C'est logique puisque ces rorquals communs vivent et donc meurent dans le Golfe de Gascogne. Mais, depuis l'automne, c'est au moins trois fois plus ! Et ce qui inquiète les scientifiques, c'est que les mammifères qui ont été retrouvés en Vendée étaient tous très maigres - sans doute atteints par un virus, des analyses sont en cours pour essayer de savoir lequel.

La baleine échouée le week end dernier en baie de Bourgneuf - Mr Péaud

Sans doute un animal jeune

C'étaient aussi des animaux jeunes, comme celui de la baie de Bourgneuf. Sa taille, environ 17 mètres de long, est celle d'un adolescent ou d'un jeune adulte. Les biologistes de l'observatoire Pelagis n'ont pas pu l'examiner parce que la marée montante l'a fait repartir vers le large. Ils espèrent que les courants le ramèneront sur nos côtes pour qu'ils puissent enfin comprendre ce qui est arrivé à ces baleines.-