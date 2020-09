Huit kilomètres de lignes électriques démantelées à l'aide d'hélicoptères dans le parc de la Vanoise

C'est un impressionnant chantier qui va se dérouler en Vanoise pendant un mois. A partir de ce vendredi, une cinquantaine de pylônes vont être déposés dans le secteur de Val Cenis - Termignon, en Savoie. Il s'agit de huit kilomètres de lignes à haute-tension de 20 000 volts, en plein coeur du parc de la Vanoise.

L'objectif premier : protéger les oiseaux - en particularité les rapaces présents dans le parc, des gypaètes barbus - et redonner au parc son paysage sauvage. Enedis y gagne également sur l'entretien. La ligne est en place depuis près de 50 ans, à l'origine pour le barrage d'Entre-Deux-Eaux. Au fil des années, les nécessités de réparations se sont multipliées. Plus encore, la ligne ne servait plus qu'à fournir de l'électricité à cinq clients ; un refuge et quelques chalets. Tous sont désormais autonomes énergétiquement.

On ne la remplace pas, parce qu'il n'y a plus besoin de lignes. Les cinq clients sont énergétiquement autonomes. Plus besoin pour Enedis d'entretenir une ligne qui fait huit kilomètres de long - Benoît Kirba, directeur territorial d'Enedis, pour la Savoie et la Haute-Savoie

"Nous en avons pour un gros mois de travail pour rendre toute la splendeur de la nature au parc" - Benoît Kirba, directeur territorial d'Enedis - Parc nationale de la Vanoise - Maëlle Lepoutre

Coût du chantier : autour de 250 000 euros

Il faudra un mois pour déposer la ligne. Selon Benoit Kirba, le directeur territorial d'Enedis, le chantier est rare, original, inédit dans sa mémoire.

Déposer du câble en montagne, ce n'est pas simple. Nous aurons l'appui d'hélicoptères, sur des accès compliqués - Benoît Kirba, directeur territorial d'Enedis, pour la Savoie et la Haute-Savoie

Certains accès sont trop compliqués pour des engins terrestres ; d'où la mobilisation d'hélicoptères sur le chantier - Enedis - DR Alpes service communication

Je n'ai pas d'exemple équivalent. Qu'on démonte un bout de ligne qui fait 200 à 300 mètres, oui bien sûr. Mais pas sur cette longueur-là, qui fait presque 10 kilomètres