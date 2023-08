Enerfox, une start-up mayennaise aide entreprises et agriculteurs à réduire leur facture d'électricité

Derrière Enerfox, il y a cinq fondateurs dont Florian Houdbine. Tous ont déjà travaillé dans le domaine des énergies renouvelables. Florian Houdbine, ingénieur, a, par exemple, déjà installé des panneaux solaires. Derrière Enerfox, il y a une volonté et une idée nouvelle en France aujourd'hui : le stockage dans l'usage. C'est-à-dire, permettre aux entreprises consommatrices de beaucoup d'électricité (plus de 50 000 kW/h/an), de réduire leur facture en : produisant elle-même leur électricité, et en la consommant presque au moment où elles en ont besoin.

Un mot d'ordre : le stockage dans l'usage

La réflexion est en cours dans certaines entreprises. Florian Houdbine prend l'exemple d'un de leurs clients, Sodistral, une entreprise de Château-Gontier qui fabrique des centrales de traitement d'air : "Ils ont des panneaux solaires. Ils réfléchissent à assembler leur pièces en été, car c'est une activité très énergivore." Cela implique de modifier les plannings, et de faire fonctionner les machines uniquement les jours de beau temps. L'ingénieur le constate : certains dirigeants commencent à repenser leur activité en fonction du critère énergie et pas seulement par rapport aux indicateurs de production ou aux commandes des clients. Au final, l'électricité serait produite sur place, et directement réinvestie dans les appareils : le stockage dans l'usage.

Une première étape : constater les pertes d'électricité

Mais la réflexion n'en est qu'à ses débuts. Et les fondateurs se sont rendus compte que les entreprises n'étaient peut-être pas toute prête à autoproduire et autoconsommer leur énergie. La première étape est donc de constater que certains sites ont de grosses pertes d'électricité. Avec la crise énergétique en 2022, elle ont été nombreuses à faire appel à Enerfox. La start-up a conçu un boîtier qui permet d'analyser minute par minute la consommation d'une entreprise. C'est comme ça qu'un imprimeur mayennais a pu diviser par deux sa consommation : "Via trois semaines de mesure, on a vu que les climatiseurs sur le toit se mettaient en route la nuit, sans raison. Juste parce qu'il y avait une règle d'automatisation jamais prise en compte", explique-t-il.

Une deuxième étape est le pilotage : la start-up pilote les appareils électriques que les entreprises possèdent, afin de les faire fonctionner de façon optimale. C'est-à-dire, au bon moment, et le temps qu'il faut. Les économies d'énergie peuvent être très importantes. Et la solution de pilotage - entre 200 et 10 000 euros - "très vite rentabilisée". 165 sites, en France et en Mayenne, sont équipés pour le monitoring (analyse des consommations) et le pilotage. Parmi les clients : des agriculteurs, avec par exemple des troupeaux de 40 vaches jusqu'à des grosses entreprises, des supermarchés.

Enfin, l'ultime étape : simuler ce que donnerait l'autoconsommation. Cela a un coût : il faut investir dans une centrale de production, comme les panneaux solaires. Mais Florian Houdbine souligne que la solution est de plus en plus vite rentabilisée, compte tenu aussi de l'augmentation des prix de l'énergie en France. Cette idée de développer l'autoconsommation en France lui est d'ailleurs venu de voyages à l'étranger où les prix de l'électricité sont bien plus élevés qu'ici. "En France, l'électricité est issue à 70% du nucléaire, les prix ont toujours été plus bas qu'ailleurs. Mais là, avec les augmentations, on peut s'inspirer des modèles à l'étranger", souligne celui qui a voyagé en Amérique latine.