Énergie en Gironde : "Il va falloir des panneaux solaires sur des sites agricoles", prévient un professionnel

Encore une ancienne décharge reconvertie en centrale solaire en Gironde. Après la ferme photovoltaïque de Labarde, à Bordeaux, plus grande ferme urbaine solaire d'Europe, et un autre projet à Blanquefort sur 20 hectares, l'entreprise JPEE inaugure ce vendredi à Pessac une centrale plus modeste (six hectares) sur un site emblématique : l'ancienne décharge de Bordeaux Métropole, au Bourgailh, à Pessac. Sous terre, 1.6 million de tonnes de déchets sont stockés, recouverts par 1,5m de terre et désormais, 11.000 panneaux solaires.

Ce modèle qui permet de ne pas bétonner des terres qui ne le sont pas encore, ne suffira cependant pas, prévient sur France Bleu Gironde ce vendredi Matthieu Laporte, responsable de la construction solaire de JPEE. "Pour respecter les engagements et l'ambition écologique de notre pays, il va falloir aller sur des terrains agricoles, trouver des coopérations avec les agriculteurs pour cultiver entre les panneaux, explique-t-il, voyant l'agrivoltaïsme comme un secteur qui a "le vent en poupe".

Alors que la France ne devrait pas atteindre les objectifs qu'elle s'était fixée pour le déploiement des énergies renouvelables électriques sur la période 2019-2023, selon une étude publiée fin janvier, tous les types de photovoltaïques sont bons, affirme Matthieu Laporte, "des panneaux chez les particuliers, jusqu'à la grande centrale de Labarde". Selon le baromètre annuel Observ'ER, "le secteur n'est toujours pas dans la bonne trajectoire".

