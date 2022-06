Énergie, Terra interpelle députés et candidats aux législatives

Alors que le second tour des élections législatives se tient ce dimanche, la coordination d’association de protection de l’environnement Terra interpellent les candidats à la députation concernant l’approvisionnement énergétique de l’île. Selon ses membres le biocarburant actuellement dans les tuyaux pour alimenter la future centrale du Ricantu et permettre l’abandon du fioul actuellement utilisé dans celle du Vaziu serait tout aussi polluant. Associé à de nombreuses autres émissions de particules fines, son usage participerait à une pollution de l’air multifactorielle et d’autant plus dangereuse pour la santé.

Un « Bio Polluant »

Les émissions de particules fines sont pointées du doigts par les associations qui exhortent les candidats à la députation à faire entendre la voix de la Corse pour que cesse cette pollution, Dominique Lanfranchi, président de l'association Sintinella : « Aujourd'hui, un exemple, les trottinettes que vous voyez passer en ville, ce sont des trottinettes diesel et pas des trottinettes électriques parce que lorsque vous branchez pour recharger les batteries, c'est le Vaziu qui fournit donc c'est du fioul. Et comme le bio diesel émet autant de microparticules que le fioul léger, la pollution restera exactement la même.

Si vous rajoutez à cela les navires de croisière, l'acceptation qu'il y a eu de la part de la mairie d'Ajaccio concernant les yachts de grande plaisance, c'est à dire des bateaux qui consomment énormément et jusqu'à 90 mètres de long qui vont venir dans le port d'Ajaccio, les navires de transport, la pollution des véhicules automobiles, les avions, parce que n'oublions pas le nombre sur la région d’Ajaccio en particulier d'atterrissages et de décollages d'avions, nous allons avoir un cocktail, une pollution extraordinaire, ce que nous ne voulons pas bien entendu. »

« Ajaccio, ville martyre »

Les associations écologistes A Sintinella et Aria Linda tirent la sonnette d'alarme « Ajaccio est déjà une ville martyre » et le fonctionnement de la nouvelle centrale au Biocarburant ajouterait un facteur supplémentaire à la pollution de l’air et au risque sanitaire selon le docteur Sauveur Merlenghi, président de la ligue contre le cancer : « Le niveau de pollution y est majeur et cette pollution est plurifactorielle : une pollution qui est permanente, celle du Vaziu, celle des voitures, de la consommation de tabac, parce que toute combustion dégage la même chose, des particules fines et des particules cancérigènes et mutagènes. Donc le Vaziu, les voitures, le terrain d'aviation, les bateaux dans le port, et on a un cumul l'été qui est majeur. Quand _les bateaux sont à quai, s'ils étaient alimentés par l'électricité, les résultats seraient les mêmes puisque le fournisseur d'électricité, c'est le Vaziu_, qui augmenterait sa production de particules donc on aurait une pollution égale. On peut parler de ville martyre parce qu'effectivement la courantologie au-dessus d'Ajaccio et la climatologie fait que nous avons un courant circulaire qui fait que nous avons une pollution qui reste sur Ajaccio. »