Energie : une étude lancée pour voir comment récupérer la chaleur de l'incinérateur de Bourogne

L'incinérateur de Bourogne brûle environ 75 000 tonnes de déchets par an.

L'incinérateur de Bourogne, près de Belfort, brûle chaque année près de 75 000 tonnes de déchets. Forcément, cela crée de la chaleur (l'équivalent de 60 000 mégawatts). De la chaleur pour l'instant inutilisée. L'agglomération de Belfort et le Sertrid, qui gère le site, aimeraient la récupérer, pour en faire du chauffage ou de l'eau chaude. Les deux entités lancent une étude pour en évaluer la faisabilité.

Tout le monde pourrait en bénéficier

Le Grand Belfort et le Sertrid partent de 0 et, créer un réseau de chaleur, cela n'est pas rien. Comment la récupérer ? Comment, ensuite, l'apporter jusqu'aux utilisateurs ? Autant de questions auxquelles l'étude devra répondre. Une étude très pointue, qui va durer sept mois, du printemps jusqu'à la fin de l'année. "Elle doit déterminer tout un tas de paramètres très techniques, jusqu'au diamètre des canalisations, le débit, la longueur", précise Cédric Soulier, le directeur énergie du Grand Belfort.

Qui pour en profiter de cette chaleur ? Autre question. "Tout le monde, répond Philippe Briquet, le directeur général des services au Sertrid. A ce jour, on ne privilégie personne. Particuliers, entreprises, industries, bâtiments publics, chaque acteur qui a besoin d'énergie pourrait en bénéficier". Le DG cite aussi l'hôpital et le 1er RI, qui se trouvent tous deux sur la route entre Bourogne et Belfort.

Baisser la facture énergétique

Pour tous, ce réseau pourrait être intéressant. "Forcément, le chauffage ou l'eau chaude seraient moins chers, affirme Philippe Briquet. Mais surtout, on aura plus de contrôle sur les prix, il n'y aura plus les fluctuations que l'on connaît actuellement. Je pense donc aux industries, très dépendantes des énergies, pour qui la facture pourrait baisser avec ce réseau."

Un projet ambitieux, pour des travaux colossaux. Que va devoir budgéter l'étude. Cela coûtera de toute façon plusieurs dizaines de millions d'euros. L'agglomération et le Sertrid pourront demander des subventions. Si le projet s'avère réalisable, l'eau chaude, ou le chauffage, créés grâce à l'incinération des déchets, pourraient arriver dans les tuyaux en 2027.