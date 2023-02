Energies renouvelables : des trackers solaires installés chez les éleveurs de poulets de Janzé

Dans un champ à l'entrée de l'exploitation de Nicolas Giboire, à Piré-Chancé (Ille-et-Vilaine), on aperçoit le tracker solaire. Ces panneaux photovoltaïques sont perchés sur un mat à 7 mètres de haut. "Le tracker permet de suivre le mouvement du soleil tout au long de la journée, comme un tournesol. Il tourne d'Est en Ouest. Ce qui permet d'avoir un rendement maximal du matin au soir" explique Louis Maurice, le Pdg d 'Okwind . Cette entreprise bretonne conçoit ces trackers, à Torcé, à quelques kilomètres de l'exploitation.

63 éleveurs de poulets de Janzé ont installé ces trackers solaires

"Cela fait déjà longtemps qu'on avait le projet d'installer des panneaux photovoltaïques chez nos éleveurs" explique Marina Maussion, la présidente de la coopérative qui réunit 170 éleveurs de poulets de Janzé. Lorsque Okwind a présenté ce type de tracker avec la possibilité de stocker l'énergie produite "63 éleveurs ont dit oui, c'était bien plus que ce qu'on esparait et tout est allé très vite ensuite" ajoute Marina Maussion.

De l'énergie pour alimenter toute l'exploitation

Nicolas Giboire, 32 ans, a repris la ferme familiale à Piré-Chancé. Il gère quatre poulaillers avec 4.400 volailles, et 55 vaches laitières "ce qui consomme beaucoup chez nous, c'est la salle de traite, mais aussi les éclairages dans les poulaillers et tout un tas de machines comme les racleurs et les broyeurs". L'éleveur n'a pas hésité longtemps pour installer le tracker sur son exploitation "avec le coût de l'électricité qui augmente, produire son énergie, c'est vraiment une bonne opération." L'éleveur a investi 55 milles euros pour l'installation des panneaux photovoltaïques "ce sera rentabilisé d'ici 10 ans, peut-être même avant, en fonction de l'envolée des prix de l'électricité". Le jeune éleveur espère couvrir plus de 70% de sa consommation sur la ferme avec son tracker.

Un partenariat privé vertueux

La coopérative de Janzé a réalisé un achat groupé des trackers solaires d'Okwind. L'initiative privée est saluée par de nombreux élus "C'est de l'économie circulaire entre la coopérative et une entreprise locale qui produit ces panneaux. Je souligne qu'on n'a pas eu besoin d'argent public dans ce projet. C'est une solution très concrète apportée aux éleveurs qui peuvent ainsi garder des prix compétitifs grâce aux économies réalisées sur l'énergie" ajoute le maire de Piré- Chancé, Dominique Denieul. L'élu souligne aussi que le tracker a peu d'impact sur le paysage "on n'a pas de conflit d'usage".

Un bel exemple de développement d'énergies renouvelables porté par le monde agricole

Le climatologue breton, originaire de Janzé, Jean Jouzel, vice président du Giec salue l'initiative locale. Jean Jouzel rappelle que la France a pris des engagements pour le développement des énergies renouvelables "et nous avons beaucoup de retard. On est à 20% d'énergies renouvelables, alors que nous devrions être à 24%. Si on veut accélérer, il faut que ce soit avec le monde agricole qui a une carte à jouer. Ici, on en a un bel exemple".