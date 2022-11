Energies renouvelables : pour aider les élus à agir, "il faut raccourcir les délais administratifs"

C'est un texte qui a pour objectif de faire rattraper à la France son retard sur le plan des énergies renouvelables : le Sénat examine à partir de ce mercredi un projet de loi pour accélérer, entre autre, le déploiement du solaire et de l'éolien. Il prévoit d'alléger les procédures administratives, d'installer des panneaux solaires en bord d'autoroutes et sur les parkings, et de développer l'éolien en mer.

ⓘ Publicité

La France a du retard par rapport aux autres pays européens : l'an dernier, seulement un quart de la production française d'électricité a été générée grâce à du renouvelable. Le gouvernement veut, par exemple, multiplier par dix la capacité de production de solaire. Thierry Suaud, le président du Syndicat Départemental d'Energie de la Haute-Garonne qui accompagne près de 600 communes dans la transition énergétique, était l'invité de France Bleu Occitanie pour en parler.

Le gouvernement veut multiplier par dix la capacité de production d’énergie solaire. Est-ce qu'on peut relever un tel défi en Haute-Garonne ?

La trajectoire est louable. Nous voyons bien dans cette crise de l'énergie que notre dépendance à une production et l'interconnexion européenne agissent négativement sur l'évolution des prix. Donc chacun doit s'employer à produire du renouvelable. Pour ce qui est du syndicat d'énergie, nous nous y employons, mais sur un modèle spécifique particulier qui est celui de produire de l'énergie à partir du solaire en vue d'autoconsommation.

Quels objectifs vous vous êtes fixés en Haute-Garonne ?

Nous sommes un syndicat d'énergie. Nous n'avons pas la maîtrise de l'intégralité des productions d'énergies. Vous avez de grands parcs de production photovoltaïque qui vont permettre de repartir sur le réseau et d'être liés à de la revente directe. Vous avez ensuite les parcs des collectivités souvent, souvent plus modestes. Et puis vous avez les productions des particuliers qui peuvent avoir dix panneaux sur eux, sur les toitures. Nous, nous souhaitons aider les collectivités à sortir de leur de l'imbrication dans le réseau électrique. Et nous proposons aux collectivités un modèle d'ombrières, de panneaux photovoltaïques sur des ombrières de parkings en vue d'auto-consommer cette énergie.

Le projet de loi prévoit de nouvelles dispositions pour renforcer les pouvoirs des élus locaux. Vous êtes aussi maire socialiste de Portet-sur-Garonne. Est-ce que vous vous sentez un peu bridé ? On sait que par exemple que pour l'éolien, ce sont les préfectures qui au final disaient 'oui' ou 'non' aux projets d'implantation.

Pour les éoliennes, effectivement, c'est un sujet très controversé et très sensible. Il existe aujourd'hui une carte des couloirs de vent et des sites potentiels d'implantation de l'éolien. Moi je suis beaucoup plus sur la question du photovoltaïque. Ce qu'il faut, c'est accélérer les procédures entre l'émergence d'un projet et la réalisation de ce projet. Il s'écoule parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. Quand il y a de la volonté politique et aujourd'hui, tous les maires en ont, il faut l'encourager en raccourcissant les délais. Il faut des accompagnements d'ingénierie et des accompagnements techniques pour permettre à tous les élus, quelle que soit la taille de leur commune, de pouvoir prendre à bras le corps les dossiers. Il faut donc un raccourcissement des délais administratifs, mais aussi des aides financières pour porter les projets.