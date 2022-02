Energy Observer veut construire un cargo de 120 mètres entièrement décarboné

Il rêve d'en faire un symbole de la décarbonation du transport maritime. Victorien Erussard, capitaine et président d'Energy Observer, va dévoiler son dernier grand projet ce jeudi au One Ocean Summit à Brest (Finistère) : la construction d'un porte-conteneurs zéro émission pour 2025.

Rupture technologique

Ce navire de fret industriel d'une longueur de 120 mètres pour une largeur de 22 mètres aura une capacité de chargement de 5 000 tonnes. "Cela correspond à 240 conteneurs et aussi à 500 mètres linéaires de voitures et de camions", précise le chef d'entreprise.

A propulsion électrique, le cargo sera équipé de batteries mais aussi de 1 450 m² d'ailes de propulsion vélique et utilisera de l'hydrogène comme carburant. Une rupture technologique nécessaire pour cette start-up engagée, dont le navire-laboratoire autonome navigue déjà à l'hydrogène depuis 2017 sur toutes les mers du globe.

Alors que le transport maritime émet chaque année plus d’un milliard de tonnes de CO2, soit l’équivalent d’un pays comme le Japon, Victorien Erussard rappelle que l'organisation maritime internationale (OMI), prévoit de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. "Si on arrive à démontrer qu'on peut transporter des marchandises avec zéro émission, on a potentiellement la possibilité de décarboner plus du tiers de la flotte mondiale, puisque ces cargos de taille moyenne représentent 37% des navires".

L'exploitation commerciale du navire doit débuter en 2027. - Kadeg Boucher / JB Epron Design

Un partenariat avec Guyot Environnement

Le modèle économique reste à écrire. Avec un investissement évalué entre 40 et 80 millions d'euros, Energy Observer aura besoin d'un financement de l'État et de partenaires privés. Pour le volet recherche et développement, l'entreprise malouine s'est déjà rapprochée de Guyot Environnement en signant un partenariat vendredi 4 février à Brest.

Le leader breton de la valorisation des déchets transforme la matière non recyclable en combustible. A terme, il pourrait fabriquer de l'hydrogène vert et ainsi contribuer à cette décarbonation du transport maritime. Le président Erwan Guyot va jusqu'à imaginer "une ligne maritime intra-européenne au départ de Brest, avec de l'énergie produite localement". La société brestoise transporte déjà 30% de ses déchets par voie maritime, soit 215 000 tonnes par an. "A court terme on pourrait être un des clients d'une flotte Energy Observer", indique Erwan Guyot.

Energy Observer 2 sera fabriqué sur un chantier français. Son futur port d'attache pourrait être Dunkerque, Le Havre, Brest ou Marseille. Si tout va bien, le cargo zéro émission sera armé dès 2027 pour une durée d'exploitation d'environ trente ans.