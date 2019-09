Marche pour le climat : 350 jeunes clermontois toujours en "grève des cours"

Clermont-Ferrand, France

Ils sont toujours "plus chauds que le climat", même s'ils sont moins nombreux. Les organisateurs se sont félicités pourtant à la fin de la manifestation d'avoir fait descendre 350 jeunes dans la rue, quelques semaines seulement après la rentrée. Après le départ place Dellile, les jeunes ont emprunté l'avenue Carnot avant de passer devant le jardin Lecoq, la Maison de la Culture puis de contourner la place de Jaude en passant devant la Préfecture de Clermont-Ferrand.

Les slogans étaient de nouveaux de sortie : beaucoup de pancartes ont été créés pour l'occasion. "La planète, vous la voulez bleue ou bien cuite" ou encore "La bière augmente, ça te suffit pas comme exemple ?". C'est Amélie et Lou qui tiennent cette pancarte, qui a un but selon les jeunes femmes. "Il faut sensibiliser les jeunes qui cèdent trop au fatalisme" racontent ces deux lycéennes de 17 et 18 ans, qui constatent que trop de leurs camarades se sentent moins investis.

Parmi les manifestants, beaucoup de lycéens de l'agglomération clermontoise © Radio France - Mickaël Chailloux

Un message encore difficile à entendre

Mais la question n'est pas uniquement de sensibiliser ses camarades. Pour ces jeunes, il faut aussi se faire entendre des autorités locales et nationales. Et là, c'est assez compliqué, si on en juge les polémiques créées au moment de la venue de Greta Thumberg en France. "Toutes les mentalités n'ont pas changé" constate Clélia Geonget, militante de Youth for Climate. "Mais, on commence quand même à comprendre, même si c'est un peu tard" estime la jeune fille.

Les jeunes écoutent les prises de paroles devant la Préfecture © Radio France - Mickaël Chailloux

Une grande marche samedi pour le climat

Cette manifestation n'est qu'une première étape avant une grande marche ce samedi à Clermont-Ferrand, organisée par plusieurs collectifs écologiques ainsi que les Gilets Jaunes, afin de "renforcer la pression sur les décideurs de toutes parts" et d'interpeller "nos élus actuels et futurs candidats locaux comme nous l'avions fait lors de la précédente marche". Le départ est prévu à 13h30 place Delille. Le cortège passera place d'Espagne, place de la Victoire, avant de rejoindre la place de Jaude. Des prises de paroles sont prévues devant la préfecture du Puy-de-Dôme.

La phrase de Pierre Rabhi inscrite sur une pancarte © Radio France - Mickaël Chailloux