"Enfin de la verdure en centre-ville" : à Tours, 19 chênes plantés en haut de la rue Nationale

Dix-neuf chênes trônent désormais en haut de la rue Nationale à Tours, plantés ce jeudi et ce vendredi. Cette plantation d'arbres est la première étape de la végétalisation de cet espace, réaménagé autour du CCOD et des deux hôtels Hilton.

Ils sont encore frêles et presque sans feuille, mais dès ce printemps, ils offriront leur ombre aux Tourangeaux. 19 chênes trônent désormais en haut de la rue Nationale à Tours, plantés ce jeudi et ce vendredi, de part et d'autre de l'arrêt de tramway "Porte de Loire". "Enfin de la verdure en centre-ville, on en avait besoin", sourit Adel. "Ah oui, ça manquait !", ajoute Marie-Françoise.

Deux allées de chênes le long de la voie du tramway

Deux allées de chênes entre la voie du tramway et les hôtels Hilton qui, à peine plantées, rendent encore plus plaisante la balade matinale de Philippe. "Se promener dans une rue en train de se végétaliser, c'est très agréable ! Ça fait 20 ans que je vois cette rue changer, et c'est très bien. D'ailleurs, je viens maintenant jusqu'en haut de la rue Nationale, alors qu'avant, je m'arrêtais à hauteur de la rue des Halles."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On a choisi des arbres qui feront une belle canopée et qui peuvent monter jusqu'à 40 mètres de haut", décrit Betsabée Haas, adjointe à la mairie de Tours, en charge de la biodiversité et de la nature en ville. Un aspect esthétique important, mais pas seulement. "C'est aussi important dans la convivialité, les végétaux apportent du bien-être psychologique", explique l'élue.

Les différents avantages de planter des arbres en haut de la rue Nationale à Tours, selon Betsabée Haas, adjointe en charge de la biodiversité et de la nature en ville. Copier

Des arbres pour limiter les fortes chaleurs

Autre avantage, l'aspect thermophile de ces arbres. "Cette espèce se plaît en pleine chaleur, ce qui est essentiel dans un îlot de chaleur et au vu du réchauffement climatique." Entre le tramway, la circulation automobile et l'urbanisme très minéral, les températures peuvent en effet rapidement monter rue Nationale. Ces chênes permettront également de limiter ces températures. "Il y a des différences de cinq à huit degrés, entre des espaces avec arbres et des espaces sans arbre", indique Emmanuel Denis, le maire écologiste de Tours. "On aura donc un îlot de fraîcheur sur le haut de la rue Nationale".

Ces 19 chênes ne sont que la première étape de la végétalisation de ce quartier. A la fin des travaux autour du CCOD et de l'église Saint-Julien, d'ici deux ans, entre 25 et 30 arbres supplémentaires devraient être plantés.