Enfin le feu vert pour l'aménagement de la friche Saint-Sauveur à Lille

C'est a priori la fin d'un long feuilleton judiciaire: le tribunal administratif de Lille confirme ce vendredi la bonne régularisation de la procédure destinée à autoriser le projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur au titre de la loi sur l'eau. Autrement dit, il rejette les demandes de l'association ASPI qui voulait faire annuler l'autorisation d'aménagement de cette friche de 23.000 hectares au cœur de Lille sur laquelle la MEL prévoit notamment de construire 2.000 logements, un parc, une école et une piscine olympique.

On ne sait toujours pas s'il y aura ou non une fosse de plongée

Le président de la MEL Damien Castelain se félicite de cette décision du TA, saluant le fait que ce sont des "années de procédures qui s'achèvent". Il avance l'importance à ses yeux de pouvoir aménager rapidement ce terrain: "Quand on voit combien il manque de logements sur la métropole, à quel point on a du mal à avoir des logements sociaux, des logements abordables, c'est l'une des plus grandes et des plus belles opérations de logements de toute la métropole".

A la question de savoir si, en plus de la piscine olympique prévue de la projet, une fosse de plongée sera effectivement construire, Damien Castelain ne répond pas : "Ce sera la suite des discussions. Il y a eu le temps des annonces, je n'y suis plus favorable, il y aura le temps de revoir le cahier des charges avec la ville de Lille. Ce que je peux vous dire, c'et que nous relancerons l'idée de la piscine olympique sur le secteur de Saint-Sauveur." Le projet prévoit la construction d'une fosse de plongée de 42 mètres de profondeur. Damien Castelain compte en tous cas bien présenter le projet en conseil métropolitain en octobre prochain.

Les opposants n'ont pas dit leur dernier mot

Mais c'est bien ce flou autour de la construction, ou non, de la fosse de plongée sur laquelle comptent s'appuyer les opposants au projet, explique Stéphane Baly, conseiller municipal EELV d'opposition à Lille et soutien des associations mobilisées contre le projet de la MEL, Pour lui, pas de surprise, cette décision du Tribunal administratif était bien attendue. Mais il demande à comprendre sur quel projet le tribunal s'est exprimé: celui intégrant une fosse de plongée ou non?

"En octobre [2022], on a une assemblée métropolitaine qui adopte une délibération concernant la friche avec un centre aquatique intégrant une fosse de plongée, et au même moment, le président de la métropole dit que cette fosse est abandonnée. Alors je m'interroge.", explique-t-il. Pour lui, ce flou montre bien que le projet ne tient pas la route et "qu'il y a une nécessité à repenser le projet dans sa globalité".

Il rappelle qu'il y a par ailleurs d'autre procédures judiciaires engagées par les associations, mais concernant le fond du dossier. La décision rendue ce vendredi par le tribunal administratif ne porte non pas sur le fond mais sur un aspect technique du dossier, puisque le tribunal avait demandé une enquête complémentaire sur les conséquences de la nappe phréatique d'un tel chantier.

L'association P.A.R.C Saint-Sauveur attend de son côté un jugement sur le fond. Elle a déposé en mars dernier un recours qui porte sur la déclaration d'intérêt général du projet. Elle pointe notamment le chiffrage du chantier, dont le coût n'a, selon elle, pas été réactualisé depuis 2018, alors que le prix des matières premières s'est envolé depuis.