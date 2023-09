Engagé sur les incendies en Grèce, un pompier corrézien de l'urgence internationale raconte ce qu'il a vécu

Les incendies n'en finissent pas en Grèce, où les feux ont déjà ravagé cette année au moins 150 000 hectares. Actuellement, un immense incendie ravage depuis deux semaines le parc national de Dadia qualifié de "méga incendie" selon des experts, le feu de forêt de Dadia, zone protégée par le réseau européen de Natura 2000, a jusqu'ici détruit plus de 81.000 hectares, soit presque la moitié des hectares touchés par les incendies depuis le début de l'été en Grèce, selon l'Observatoire européen Copernicus (EMS).

Outre cet incendie, il y a eu plusieurs feux de forêts cet été et pour aider leurs collèges grecs, des pompiers de l'association limougeaude "Pompiers de l'urgence internationale" sont allés en Grèce en juillet et en août . Sept d'entre eux rentrent tout juste d'une mission de 12 jours, où ils sont intervenus notamment à Athènes, sur l'ile D'Andros et dans le parc national du delta de l'Evros, à la frontière avec la Turquie.

"Une catastrophe écologique et économique"

François Rethoret, le chef lors de cette dernière mission , est rentré chez lui en Corrèze ce samedi. Mais ce retour ne s'est pas fait sans un " pincement au coeur ", car ce qui se passe depuis des semaines dans le pays est " une catastrophe écologique et économique. Et puis, c'est toute la richesse d'une partie de la Grèce, mais également l'histoire, quelque part de l'humanité qui part en fumée", commente François Rethoret.

Contacté pour France Bleu Limousin pour évoquer cette mission en Grèce, il revient sur ce qui l'a marqué et notamment le manque de moyens adéquats sur place pour lutter contre les flammes. " Quand on est sur des feux de forêt, on a besoin d'avoir de l'eau pour assurer la permanence de l'eau et assurer l'extinction. Là bas, il n'y a pas d'eau, donc l'eau est apportée soit par des particuliers, s'il y a des particuliers avec leur citerne à eau, soit par des engins des sociétés de travaux publics. Ils n'ont pas forcément de véhicules feux de forêts. Ils ont principalement que des véhicules urbains."

"On ne vit pas forcément dans le même monde par rapport à ce que l'on connaît"

Le pompier corrézien explique que "le personnel n'est pas formé au risque des feux de forêt". "Ils se forment sur le tas. Il y a beaucoup de bénévoles et quand je dis bénévoles, ce c'est pas comme en France où ce sont des pompiers qui sont volontaires, qui suivent une formation, et cetera. Là, les pompiers bénévoles grecs, ce sont eux qui achètent leur tenue, achètent les véhicules donc on n'est pas du tout dans le même dimensionnement. Sur les trois sites sur lesquels nous sommes intervenus, il n'y a pas forcément de coordination au niveau de l'encadrement de la stratégie opérationnelle." François Rethoret ajoute : "On ne vit pas forcément dans le même monde par rapport à ce que l'on connaît en France."

Une "largeur de feu" qu'il n'avait jamais vue

Ce pompier expérimenté explique également que "sur les feux sur lesquels je suis intervenu" cet été en Grèce, " j'ai vu des choses similaires aux feu dans le Var, il y a quatre ou cinq ans." En revanche, " au niveau de la largeur de feu, à part avoir vu sur les images sur des feux en Californie ou au Canada, je n'avais pas vu ça de mes propres yeux." C'est évidemment impressionnant mais François Rethoret ajoute que " l'on est démuni". "Par moment, on était deux véhicules sur un front de feu quand on faisait plus de cinq kilomètres. Pas d'eau pour assurer la permanence de l'eau pour se mettre en sécurité... donc il y a eu une anticipation de notre part pour pouvoir, en cas d'encerclement par le feu, trouver une solution de repli."