Engrillagement de la Sologne : ça continue encore et toujours

Nicolas Vanier, cinéaste et aventurier, et François Bonneau, président du conseil régional Centre Val de Loire, interpellent la ministre de la transition écologique sur la multiplication des clôtures qui engrillagent les animaux et la forêt de Sologne.

On en voit de plus de ces clôtures de plusieurs mètres de haut quand on se promène en Sologne. Elles sont construites pour délimiter des territoires de chasse et représenteraient aujourd'hui 4.000 km de grillages ! Nicolas Vanier et François Bonneau viennent d'envoyer une lettre à Elisabeth Borne, ministre de la transition écologique et solidaire car le confinement n'a pas stoppé cette pratique, bien au contraire. L'élu et le cinéaste demandent au gouvernement de faire appliquer les textes qui interdisent cette pratique.

Certains animaux restent prisonniers des clôtures, et meurent dans des conditions atroces - Amis des chemins de Sologne

Le conseil régional Centre Val de Loire, a en effet voté en décembre dernier son SRADDET, un document d'urbanisme qui permet désormais aux communes d'interdire ces clôtures : " Il faut faire appliquer la réglementation pour que l'engrillagement cesse, clame Nicolas Vanier. Mais au delà, nous demandons que les chasses en enclos ne jouissent plus des avantages qu'elles ont par rapport aux chasses "libres". C'est à dire qu'à minima, la réglementation à l'intérieur des parcs soit la même que celle à l'extérieur. Le dernier rapport remis au ministre va même bien au delà puisqu'il recommande que la chasse soit purement et simplement interdite dans ces parcs. On ne peut pas considérer que tuer des animaux qui n'ont pas la liberté de s'échapper, soit véritablement de la chasse."

Nicolas Vanier et les élèves de l'école d'Allouis, près de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les associations et les défenseurs de l'environnement attendent maintenant que l'administration dresse des PV suite aux constatations de terrain qu'elles ont fait remonter : " C'est en cours, explique Nicolas Vanier. Le Sraddet, sur lequel peuvent reposer ces procès-verbaux, est récent et il faut laisser un peu de temps pour instruire les dossiers que les associations remontent. Je pense que cela va sévir, mais ce qu'il faut, c'est aboutir à une loi pour que cette interdiction d'engrillagement de territoires de chasse, s'applique à toute la France."

Les propriétaires de ces chasses ne l'entendent évidemment pas de cette oreille. Ils mettent en avant le droit de propriété et goûtent très peu le fait que dernièrement, les défenseurs de la forêt solognote aient mis leurs noms en avant. Nicolas Vanier insiste : " En ce moment, le Covid sévit. N'oublions pas que ces enclos peuvent être des réservoirs pour la peste porcine, qui sévit à nos frontières. C'est une menace considérable. "

La forêt de Sologne veut retrouver sa liberté © Radio France - Michel Benoit

L'aventurier, amoureux des grands espaces tient également à rappeler une chose : " Le Covid nous préoccupe mais la vrai menace est encore plus terrible : c'est le réchauffement climatique. Et il faut que cette crise du coronavirus nous incite à changer nos comportements pour remettre en causse cette frénésie de consommation qui anime nos sociétés. Elle favorise les échanges internationaux et nous expose toujours plus aux pandémies. Le vrai problème c'est que nous consommons en huit mois ce que la terre met douze mois à produire !".