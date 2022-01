Enquête publique complémentaire, l'opportunité de la déviation de Jargeau clairement posée

Nouveau rebondissement, un de plus, dans le cadre du projet de déviation de Jargeau. L’Etat lance une enquête publique complémentaire. Elle fait suite à la saisine, après un jugement en avril dernier du tribunal administratif d’Orléans, d’une autorité environnementale indépendante pour plancher sur les conséquences sur l’environnement de ce projet de pont et de déviation porté par le Conseil Départemental du Loiret et vieux de près de 30 ans.

Le coût pour les générations futures

Dans son rapport la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) émet quatre recommandations et pointe surtout du doigt l’opportunité d’un tel projet. Première recommandation, le Département devra inscrire le projet dans le cadre du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), afin de se conformer à ses objectifs. Deuxième avis de la MRAe, le conseil départemental devra englober la requalification des centres-bourgs des communes concernées par le tracé pour notamment y "réduire significativement la vitesse effectivement pratiquée". Troisième avis formulé, la collectivité locale devra compenser la surface consommée par le projet qui est "élevée" en évitant l'urbanisation de ces surfaces. L’étude d’impact indique à ce jour que les surfaces directement consommées par le projet sont de 85,4 ha, dont 21,1 ha seront restitués à l’agriculture après les travaux. Enfin et surtout eu égard à l’envergure du projet et son coût pour les générations futures, la Mission régionale d’autorité environnementale pose la question de l'opportunité d'un tel investissement.

Le Département devra justifier ses choix

Et c’est écrit clairement dans le rapport. Le projet du Département s’inscrit "dans une vision de l’avenir calquée sur le présent et non sur de possibles mutations de la société à venir". En résumé pour la MRAe, la crise sanitaire mais aussi le changement climatique pourraient bien amener à revoir la façon de se déplacer. Moins de voiture, moins de camion dans le futur, vu le coût, près de 100 millions d’euros, le Département parle de 60 millions, est-ce bien nécessaire de maintenir ce projet ? En conclusion, l’autorité environnementale recommande au conseil départemental, qui a débuté des travaux, en lien avec l’autorité organisatrice des mobilités, de justifier ses choix stratégiques en termes de mobilité, à travers une analyse d’ensemble de la situation et des priorités à l’échelle du département et à un horizon 2050, voire au-delà.

Enquête publique complémentaire

Pour le conseil départemental du Loiret, pas question de renoncer pour autant à ce projet. Pour Hervé Gaurat, vice-président en charge des Mobilités et de l’Aménagement du territoire "mordicus, ça se fera". L'élu ajoute "le Département ne fait pas la sourde oreille mais l'important c'est la sécurité des administrés au sens large, il suffit d'aller un matin vers 7h30 au bord du pont de Jargeau pour s'apercevoir du trafic et de ses nuisances notamment sonores". Son de cloche bien différent pour les opposants à ce projet. Pour Thierry Soler, président de l'association Mardiéval, "c'est de l'acharnement de la part du conseil départemental". L'avis de l'autorité environnementale indépendante "est une réponse claire pour peu que l'on prenne au sérieux le changement climatique, cet avis dit que le projet contribue à aggraver nos malheurs dans l'utilisation de la voiture et des camions" renchérit l'ancien conseiller départemental EELV.

Les observations de la Mission régionale d’autorité environnementale ne sont que des avis mais le conseil départemental du Loiret va devoir y répondre dans le cadre de cette nouvelle enquête publique qui aura lieu du 4 au 22 février prochain.