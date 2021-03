PHOTOS : Entre 1000 et 1500 personnes marchent pour le climat à Montpellier

Entre 1000 et 1500 manifestants participent à la marche pour le climat dans les rues de Montpellier. Ils revendiquent "une vraie loi climat", alors que le projet de loi "Climat et Résilience", jugé insuffisant par les défenseurs de l'environnement, qui arrive ce lundi à l'Assemblée nationale.

Les manifestants sont partis de la place de l'Europe à 14 heures, en face de l'hôtel de Région pour participer à la marche pour le climat dans les rues du centre ville de Montpellier comme dans plusieurs villes de France. Une mobilisation organisée à la veille de la présentation du projet de loi "climat et Résilience" à l'Assemblée Nationale ce lundi. Un texte que les défenseurs de l'environnement estiment très loin du compte pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Dans le cortège, des associations (Alternatiba, Greenpeace), des partis politiques (EELV, Génération Ecologie) mais aussi des citoyens "qui ne représentent personne mais venus porter la voix de la Convention Citoyenne pour le Climat". C'est d'ailleurs une de ces membres, Alexia Fundéré, étudiante à Montpellier qui a ouvert la marche, "nous avions des propositions, Emmanuel Macron n'a pas tenu ses promesses". Un autre groupe d'amis est venu avec un caddie rempli de cailloux à distribuer et cette phrase de Confucius "l'homme qui déplace une montagne commence par les petites pierres."

Une manifestation intergénérationnelle, Audrey est venue avec sa fille de cinq ans pour qu'elle puisse "vivre sur une planète décente et pour les populations dans le monde. Je voyage beaucoup et c'est une catastrophe. On va mourir sous le plastique. Il faut tout changer. On a bien fait la révolution alors pourquoi les citoyens ne pourraient pas changer le monde. Il faut vivre autrement". Un argument que l'on retrouve dans de nombreux slogans et panneaux dans le cortège et notamment auprès d'adolescents venus dire "_leur colère vis-à-vis des générations d'avant. On ne veut pas vivre sur une Terre où il fera 45°C en décembre" plaide Louise, 14 ans. Même colère pour Dominique mais contre le gouvernement cette fois, "au lieu de s'occuper de la crise sanitaire, ils devraient s'occuper des vrais sujets comme le réchauffement climatique. La société civile est beaucoup plus en avance que la société politique"._

Parmi les élus présents, Isabelle Touzard, maire de Murviel-les-Montpellier et Vice-présidente de la Métropole chargée de la Transition écologique, de la Biodiversité et de l'Énergie, qui estime que les choses avancent avec la nouvelle équipe à la Métropole de Montpellier, notamment dans les domaines des déplacements, de la gestion des déchets et de l'urbanisme mais "il faut que tout le monde s'y mette, les citoyens bien sûr, mais aussi, les entreprises, les collectivités et surtout l'Etat qui a la puissance pour créer des leviers. Et là, le compte n'y est pas. Ça reste des mesurettes."

Des manifestants globalement déçus par une mobilisation timide, "il fallait y être étant donné les enjeux, les gens me disent oui c'est bien t'as raison mais ils ne viennent pas, explique Yann un brin désabusé, mais de toutes façons ça ne suffit pas. Il faut tout changer, changer nos modes de consommation en général."

Les badauds regardent passer la manifestation sans y participer comme cette jeune femme qui "trouve que c'est bien qu'ils manifestent, mais moi je n'étais pas au courant et là j'ai d'autres à faire. Je dois prendre un avion pour aller à Nantes. Je sais, ce n'est pas très écolo mais c'est moins cher et plus rapide."

slogans de la marche pour le climat © Radio France - Claire Moutarde

