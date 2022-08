Les chasseurs de la Double ont lancé une enquête pour connaître l'impact de la tempête sur la faune sauvage après la tempête des 20 et 21 juin. Ils s'inquiètent surtout des coupes qui vont devoir avoir lieu sur les milliers d'hectares de forêt endommagés.

"On nous annonce 18.000 à 20.000 hectares impactés" : après la tempête de grêle en Dordogne, la forêt décimée

"Tout ce qui est marron, dans les résineux, c'est mort ! C'est mort !" Au volant de son 4x4, Yves Chétaneau, le président de la société de chasse de Saint Michel-Léparon, et vice-président de la Fédération de chasse de Dordogne, avance lentement dans les chemins forestiers de la Double : "Tout ce que vous voyez là et qui n'est pas coupé encore, ça va être coupé, sur des kilomètres et des kilomètres". Depuis les incendies, mais surtout les orages de grêle du mois de juin, la forêt est à genou et ses palombières ne tiennent qu'à un fil.

La faune a bien sûr souffert. Les chasseurs sont en train de lancer une enquête pour connaître l'impact de la tempête sur les animaux sauvages : "Ce qui risque d'être le plus impacté, c'est la petite faune non chassable. J'ai eu un collègue sur Vanxains, déjà, ils ont fermé le lièvre pour cette saison de chasse. Pour le grand gibier, on va faire un état des lieux, il y aura des réunions mi-saison pour ajuster les plans de chasse."

"Des arbres qui avaient résisté en 1999 n'ont pas résisté cette fois-ci"

Au train ou vont les choses, dans la Double, il y aura bientôt plus d'entreprises forestières que de promeneurs ou de chasseurs : "Regardez", montre du doigt Yves Chétaneau, "c'est ça le paysage qu'on va avoir, des tas de bois sur les bords de chemin, sur des kilomètres et des kilomètres". "Ils nous annoncent entre 18.000 et 20.000 hectares de forêt impactés", assure-t-il, après avoir assisté à la dernière réunion du syndicat des exploitants forestiers.

La tempête de grêle du 20 et 21 juin a touché un tronçon de 30 km de long, sur 5 à 10 km de large : "On a des arbres qui avaient résisté à la tempête de 1999 qui n'ont pas résisté cette fois-ci. Tout ça c'est l'impact de la grêle. S'il n'y avait pas eu la grêle, les arbres auraient résisté à certains endroits. Au printemps prochain, c'est le scolyte qui risque de se mettre partout et là, c'est la mortalité".