"Entre 90 et 95% de méduse en moins", les filets anti-méduse prisés sur la Côte d'Azur

Sur la plage de la baie des fourmis à Beaulieu-sur-Mer, des enfants barbottent dans un espace délimité, d'environ 80 mètres de long sur le sable, et une vingtaine de mètres au large. La zone est entourée de boudins flottants, sous lesquels se trouvent des filets anti-méduse. "C'est beaucoup plus rassurant" sourit Alexandra, une maman niçoise. "Ma fille a déjà été piquée une fois par une méduse, elle n'ose plus trop venir à la plage. Là, le filet la rassure malgré tout." Un soulagement en effet dans un été où les méduses sont nombreuses sur le littoral azuréen.

20.000 euros environ par filet

Beaulieu-sur-Mer a installé le même dispositif sur sa plage de la Petite Afrique. "Il faut compter environ 20.000 euros par filet" précise Michel Cecconi, élu en charge des plages, du port et du littoral. Car il y a toute une maintenance autour de ces filets : leur installation, leur surveillance, le ramassage des méduses échoués...

Mais le dispositif est efficace assure l'élu : "Il y a entre 90 et 95% de méduses en moins."