Entre Besné et Pont-Château, une plante invasive colonise le Brivet

La rivière Brivet est recouverte par endroit d'une plante invasive nommée l'azolla fausse fougère. Le phénomène est apparu il y a quelques jours entre Besné et Pont-Château mais n'inquiète pas outre mesure.

Depuis quelques jours, entre Besné et Pont-Château en Loire-Atlantique, le Brivet est recouvert par endroit d'un tapis de couleur verte et rose. Il s'agit de l'azolla fausse fougère, c'est une plante aquatique flottante qui se développe rapidement mais qui a la particularité de disparaitre aussi vite qu'elle est apparue. C'est la première fois qu'une prolifération d'une telle ampleur est observée sur le Brivet. Le phénomène a été déjà été constaté d'autres années sur les canaux des marais de Brière.

Aucune étude n'a été menée pour expliquer le développement de cet espèce invasive mais des hypothèses sont avancées. L'azzola fausse fougère pourrait se développer grâce à "la présence de matière organique" explique Mathilde Goalabré, animatrice au SBVB, le syndicat du bassin versant du Brivet. "C'est une plante qui aime les eaux stagnantes, la lumière et la chaleur" ajoute t'elle.

Conséquences limitées sur le milieu

Lorsqu'elle est présente sous la forme d'un épais tapis, cette plante peut priver la rivière d'oxygène car elle empêche la lumière de passer. A terme, cela peut être un problème pour les poissons mais on n'est est pas là selon Mathilde Goalabré. Le phénomène est en effet limité dans le temps et l'azolla fausse fougère ne recouvre pas l'intégralité de la rivière, elle se présente sous forme de plaques. Elle peut néanmoins gêner la navigation, empêcher la pratique de la pêche ou priver les canaux de courant et donc provoquer leur envasement.