Entre indifférence et "calvaire", l'extinction de l'éclairage public la nuit divise à Yutz

La tête recouverte d'une capuche en plastique, Antoinette, 72 ans, se penche pour nettoyer le petit muret de sa maison. "Je vais le repeindre mais j'ai encore le temps", souffle-t-elle. La septuagénaire vit à Yutz, près de Thionville, depuis toujours. L'extinction de l'éclairage public entre minuit et 5 heures du matin, mis en place par la mairie mi-octobre, lui a donc fait l'effet d'un choc au début. "Un jour, on est revenus à 1 heure du matin, ça fait tout drôle. Parce que vraiment, il fait entièrement nuit noire !"

La commune a pris cette décision, comme beaucoup d'autres en Moselle , pour suivre les consignes de sobriété énergétique et économiser l'électricité . En cinq mois, 100.000 euros d'électricité ont été économisés, affirme la mairie. "Ça permet aussi de faire ralentir les voitures dans la rue", assure Antoinette*. "On fait plus attention quand on rentre le soir"*, reconnait Anne-Sophie. "On n'a pas de lumière, on n'a que les phares, c'est un peu comme si on était sur une route départementale. Donc on roule moins vite !"

Ordures et trottinettes électriques

Mais certains continuent de sortir dans la rue en pleine nuit, malgré cette absence de lumière. "Je sors mon chien entre 3 heures et 5 heures du matin, quand je rentre du travail. Et il fait nuit noire !", décrit une Yussoise d'une trentaine d'années. "Mais je me suis équipée d'une lampe frontale, et quand on voit passer la voiture de police un soir sur deux, on se dit que ça va. Et puis bon, on est à Yutz quand même..."

Et cette mesure ne fait pas que des heureux. "Pour le piéton, c'est un calvaire", s'emporte Aurélie, assise sur un banc à surveiller ses deux enfants. Chaque jour, vers 4 heures du matin, elle marche pendant vingt minutes pour prendre un train à la gare et aller travailler au Luxembourg. "Ce n'est pas sécurisant du tout", affirme-t-elle. "On marche dans le noir, on voit les vélos et les trottinettes électriques au dernier moment... Quand il y a du vent, parfois les poubelles se renversent et on marche dans les ordures. Parce que là, quand il fait nuit noire, on ne voit plus rien du tout ! Avant, ma voisine faisait le trajet à pied avec moi. Maintenant, elle a repris sa voiture !"

L'insécurité, seulement un sentiment ?

Aurélie dénonce aussi un sentiment d'insécurité qui se répand peu à peu dans la commune. "C'est quelque chose qui ne me rassure pas, voire qui m'angoisse", confie la mère de famille. "En plus, je suis une pro de l'écologie, donc je sais qu'il faut à chaque fois éteindre les lumières, fermer les portes, regarder le chauffage... Mais là, je ne me sens pas en sécurité. Et si je tombais sur un voleur ou quelqu'un qui fracture ma voiture ? Ce n'est franchement pas rassurant..."

"On a fait tout ça en demandant l'avis au commissaire de la police nationale", temporise Clémence Pouget, maire de Yutz. "On réalise des bilans réguliers pour voir s'il y a une hausse ou pas des actes malveillants pendant la nuit. Pour l'instant, il n'y a eu aucune augmentation significative." Sur plusieurs groupes Facebook dédiés à la commune, les habitants disaient aussi remarquer une hausse du nombre de cambriolages. "Il y en a eus, des cambriolages", reconnait la maire. "Mais c'était en fin de journée, en début de soirée ou en pleine nuit. En réalité, les cambrioleurs n'ont pas changé leur mode d'action. Ils y vont quand ils peuvent y aller, que ce soit en pleine nuit ou pas."

Par ailleurs, la maire de Yutz affirme que si les chiffres de l'insécurité repartent à la hausse, l'éclairage nocturne sera immédiatement rétabli dans les rues entre minuit et 5 heures du matin.