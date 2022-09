Face à l'opposition des riverains et de certains élis, la Direction des routes de l'Ouest a décidé de suspendre le projet de déménagement de la station de Total qui est au bord de la 2x2 voies entre Nantes et Vannes, à la hauteur de Vigneux-de-Bretagne.

Entre Nantes et Vannes, le projet de déménagement de la station Total est suspendu

Le projet de déplacer la station Total qui est au bord de la 2x2 voies entre Nantes et Vannes, la nationale 165, à la hauteur de Vigneux-de-Bretagne est suspendu. Le groupe pétrolier voulait la déplacer d'un kilomètre et l'agrandir avec une aire de repos pour les poids-lourds et des bornes de recharge électriques.

Sauf qu'on est tout prêt de l'ancienne Zad de Notre-Dame des Landes. Des riverains et des élus se sont mobilisés et ils ont obtenus gain de cause. Au moins en partie, puisque le projet est à l'arrêt mais pas encore abandonné.

L'opposition des riverains et de la députée LFI Ségolène Amiot

Et la nuance est importante. Pour la DirOuest, le service de l'État qui s'occupe de l'entretien, de l'exploitation et de la modernisation du réseau routier, ce projet de déménagement de la station Total est légal. Il a même reçu toutes les autorisations, nous assure un cadre de la DirOuest.

Sauf qu'il suscite une vive opposition : celle des riverains qui ont déposé plusieurs recours et surtout celle de la députée LFI Ségolène Amiot. C'est d'ailleurs elle qui a convaincu les autorités de stopper et de réétudier ce déménagement.

Trois hypothèses à l'étude

Il y a désormais trois possibilités. Soit le maintien du projet tel quel, soit la création d'une aire de repos pour les poids-lourd dissociée des pompes à essence, ou alors la délocalisation de cette station à un autre endroit, près d'un échangeur.

La DirOuest se donne un an pour présenter ses conclusions à l'État. D'ici là, elle va réaliser plusieurs études pour évaluer l'intérêt et la faisabilité de chacun de ces scénarii.