Entre prévention et sanction, une brigade de l'environnement est née à Royan

A Royan, un nouveau véhicule circule depuis peu : celui de la brigade environnement. Deux agents de la police municipale, aidé d'un agent des services techniques de la ville patrouillent depuis quelques jours pour repérer d'éventuels déchets laissés sur le trottoir ou autres atteintes à l'environnement. Son champ d'action est en fait très large, Pascal Landes est le responsable de la police municipale de Royan :

A quelques mètres du front de mer, des cartons sont empilés illégalement sur le trottoir

"En grande majorité, nos interventions seront réalisées sur des dépôts sauvages, mais il y aura aussi, des voitures épaves laissées à l'abandon, on surveillera de près également les _nuisances sonores_, on pense au pot des motos ou scooter par exemple. La brigade est équipée d'un sonomètre, mais aussi d'un appareil photo pour des constatations d'abandon de cartons par exemple. Regardez ici, on est à quelques mètres du front de mer. des cartons sont empilés illégalement sur le trottoir. Ce sont des professionnels, des magasins juste à côté, qui ne sortent pas leurs cartons le bon jour, et à la bonne heure, et du coup çà s'empile. La brigade a déjà fait de la prévention, là on va être obligé de sanctionner."

Agents de la brigade environnement de Royan © Radio France - Gérald Paris

Des cartons empilés à quelques mètres de la plage, cela n'est pas bon pour l'image de Royan - un agent de la brigade verte -

Antoine est un des agents de cette nouvelle brigade verte de Royan. Il était volontaire pour l'intégrer. Il a conscience que sa mission est importante dans une cité balnéaire. "Des cartons empilés à quelques mètres de la plage, cela n'est pas bon bien sûr pour l'image de Royan. Le front de mer fait l'objet d'une surveillance importante, parce que les cartons doivent être sortis à certaines heures par les professionnels. Sinon cela s'entasse, et si tout le monde fait pareil, ce n'est pas convenable."

Prise de photo pour constatation. Une amende de 135 euros sera dressée plus tard. "Le volet prévention a déjà été utilisé avec les fautifs, cette fois il y aura un PV" assure Pascal Landes, le responsable de la police municipale de Royan.

Prise de photos de l'adresse du professionnel encore sur les cartons pour dresser ensuite un PV. © Radio France - Gérald Paris

Mais loin de sanctionner systématiquement à tout va, Pascal Landes, le chef de la police municipale résume en une phrase. _"_Une main de fer dans une main de velour ... prévention, dissuasion, et ensuite répression si besoin."