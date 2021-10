ENTRETIEN - Henri Clément « Une saison catastrophique pour les apiculteurs »

Dans toute la France et particulièrement en Lozère, la saison apicole 2021 est une saison catastrophique. Entretien avec Henri Clément, apiculteur depuis plus de 30 ans en Lozère et secrétaire général de l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF).

France Bleu Gard Lozère : La saison apicole 2021 est une saison catastrophique ?

Henri Clément : Catastrophique, c'est la pire année de l'histoire de l'apiculture française. Moi, ça fait 35 ans que je suis professionnel au niveau national. C'est la pire année. C'est à dire que dans les années 2005, on produisait 32, 33 mille tonnes. Cette année, on va mettre entre 7 et 9 mille tonnes et donc les importations, qui étaient de 32.000 tonnes, vont encore augmenter.

FBGL: Les raisons ?

Henri Clément : Les raisons sont principalement liées aux conditions climatiques qui ont été exceptionnellement défavorables. C'est à dire qu'en fait, on pas a eu de printemps sur toute la France, ce qui a été mauvais, avec des gelées tardives. C'est à dire qu'en fait, même au printemps, les apiculteurs ont été obligés de nourrir pour pas que les colonies meurent. Ça ne s’est jamais vu et donc nous, en Lozère, on a eu un mauvais temps jusqu'à la fin juillet, donc on a raté toutes les floraisons quasiment

FBGL: Quel impact pour les apiculteurs ?

Henri Clément : Ah bah, évidemment. C'est à dire que dès le départ, dès le mois de juillet, on avait alerté nous, au niveau du syndicat de la Lozère et au niveau de l'Unaf. On avait alerté les pouvoirs publics en leur disant que ça va être une catastrophe. Donc, il faut réfléchir, à mettre en place le processus des calamités agricoles.

FBGL: Sinon, on pourrait voir des apiculteurs disparaître ?

Henri Clément : Tout à fait ! Le risque est vraiment là et on a besoin d'abeilles pour la pollinisation. Bien sûr, le miel, mais aussi pour la pollinisation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'étaient installés ces quelques dernières années et qui sont dans une situation hyper fragile. Donc, si on ne les soutient pas, il y en a qui vont disparaître.

FBGL: Vivre sans apiculteurs c’est possible ?

Henri Clément : On ne peut pas vivre sans apiculteurs. Il faut se rendre compte qu'on est un pays comme beaucoup de pays où les abeilles et les pollinisateurs sont en très grand danger. S'il n'y avait pas les apiculteurs, on serait déjà en déficit au niveau national en termes d'abeilles. Comme je vous le disais, c'est bien sûr le miel, mais c'est avant tout la pollinisation. D'ailleurs, pour les pouvoirs publics au niveau de l'Europe, au niveau du gouvernement américain, etc. L'enjeu, c'est la pollinisation. Et s’il y a plus d'apiculteurs pour entretenir, renouveler le cheptel de ruches, c'est des baisses de production pour les agriculteurs.

Mais je me rends compte, ça fait 35 ans que je suis apiculteur professionnel. Je suis en fin de carrière. Je me rends bien compte que le bouleversement climatique est là et bien là et que ça devienne de plus en plus difficile parce qu'on ne peut rien prévoir.

FBGL: Pour vous cette baisse de la production des récoltes, c'est la preuve du changement climatique ?



Henri Clément : Oui, tout à fait tout à fait. Le bouleversement climatique n’est pas un vain mot.

FBGL: On importe chaque année 30 mille tonnes de miel. Avec cette baisse des récoltes en France. Ça veut dire donc qu'on va aller chercher du miel ailleurs.

Henri Clément : Exactement. Ça veut dire qu'on va acheter du miel ailleurs, qu'on a un gros souci quand même au niveau mondial. C'est que partout, les productions baissent en raison notamment du bouleversement climatique. L'Environnement, etc. Mais on a hélas le cas des pays asiatiques ils ont des apiculteurs exceptionnels chaque année, ils augmentent la production quels que soient les conditions météo. Donc je ne vous fais pas de dessin et ça, c'est dramatique parce que c'est du miel qui rentre à 2 euros. On sait pertinemment qu'il est trafiqué, que souvent les abeilles, n’ont meme pas vu la moindre fleur et ça, c'est un vrai problème.