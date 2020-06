Envahi par les randonneurs, le coup de gueule d'un agriculteur de Savoie : "Arrêtez le saccage !"

La sortie en montagne est devenue encore plus à la mode depuis le déconfinement. Comme en Chartreuse, les Bauges sont "assaillies" le week-end. Jusqu'à 150 voitures durant les derniers ponts dans le village d'Arith, paisible bourgade de 300 âmes.

Les amateurs de grand air pur convergent vers le plateau du Mariet, en foulant des prés privés, des terres agricoles, et bivouaquant parfois au pied de chalets également privés. Le tout dans une réserve de chasse et le parc naturel régional des Bauges. Le phénomène explose, et Rolland Morand aussi ! Il élève une cinquantaine de génisses sur le plateau.

Ne pas déranger ! © Radio France - Christophe Van Veen

Et quand la communauté d'agglomération Grand Chambéry annonce qu’elle va développer le "slow-tourisme", ce tourisme de proximité, dans les Bauges notamment, le sang de Rolland n’a fait qu’un tour et il a écrit une lettre assez salée à France Bleu Pays de Savoie.

On est donc allé à sa rencontre, dans sa ferme, boire un café aussi chaud que lui. Avec autour de la table, son épouse et une voisine Colette, propriétaire d'un chalet sur le plateau.

Le café qui réveille chez Rolland Copier

Rolland et sa voisine Colette © Radio France - Christophe Van Veen

Incompréhension. Des relations de plus en plus tendues.

L'afflux des randonneurs ne semble pas avoir de limites depuis ces deux dernières années. " Au printemps, grande foule ! L'été, grande foule ! A l'automne, c'est le brame du cerf ! En tant qu'éleveur, je n'en peux plus, j'en ai ras-le-bol ! C'est une honte ! " martèle Rolland Morand. Même l'écoute assidue de France bleu Pays de Savoie ne parvient à calmer sa colère.

"Ils montent sur notre plateau magnifique, sublime, et ils y saccagent ! Le mot à la mode, c'est "écolo". Quand on leur dit qu'ils piétinent les fleurs, ils ne comprennent pas. Et même ils nous engueulent quand on monte en quad ou en tracteur. Ils nous accusent de polluer. Moi je vais au boulot, je vais pas me promener !"

" En tant qu'éleveur, je n'en peux plus, c'est une honte ! " - Rolland Morand

Le magnifique plateau du Mariet - Colette

Le danger des feux de camp

Colette possède un petit chalet isolé sur le plateau. Elle y monte de temps en temps son papa de 92 ans. Elle est consternée. "Ils font leurs besoins sur le trottoir devant la maison, et dans l'herbe. Quand on tond, je vous raconte pas, on en prend plein les jambes. Mais le pire, c'est le feu. Ils font des feux quand ils bivouaquent au pied du chalet. Un jour le feu va prendre et tout ravager."

" Un jour le feu va prendre et tout ravager " - Colette

Il n'y a pas que les bivouacs sauvages et les foins piétinés. Certains ouvrent, mais ne ferment pas les portes des parcs à animaux. Chaque années, certains éleveurs se retrouvent à crapahuter dans la montagne pour rechercher leurs bêtes.

Les interventions très musclées de Rolland Morand

Avec sa faconde et son tempérament Savoyard, Rolland raconte ses tracas. Il est chaleureux mais on imagine que quand il intervient pour déloger les randonneurs, ce n'est pas la même musique. "Ben, je gueule ! J'aime mieux vous dire que quand ça part, il vaut mieux pas rester dans mes pieds. Il faut ce qu'il faut. Je ne gueule pas toujours. D'abord je donne à comprendre. S'ils ne comprennent pas, je gueule."

L'ambiance électrique fait des étincelles. Le courant ne passant pas vraiment, l'agriculteur joue un peu avec les urbains. " Un jour, y a un guide avec une trentaine de randonneurs dans mon champ. Et le fil tout détendu de la clôture, par terre. Je lui dis de le remettre. Il me dit : "T'inquiète pas !" Il a pris le fil. Y avait le courant. Ça l'a bien secoué !" Rolland est hilare. "C'est vrai qu'on les prend pour des couillons. Mais on n'a pas le choix."

Des panneaux et une sensibilisation

Au-delà d'une prise de conscience à laquelle il ne croit pas vraiment, le Baujus espère une intervention des pouvoirs publics. "Qu'ils se bougent ! Le Parc Naturel Régional des Bauges pourrait installer des panneaux et des interdictions de bivouacs. Rappeler que ce sont des propriétés privées. Ce problème, c'est peut-être une question d'éducation."

A côté de chez Rolland , nous avons croisé deux randonneuses, mère et fille, Raphaëlle et Lucile, de Massingy, près de Rumilly (Haute-Savoie) et ce cri du cœur " Waouaw ! C'est magnifique ! On se sent si bien dans les Bauges".

Les randonneuses © Radio France - Christophe Van Veen

Elles ont un peu "coupé par les champs", mais en faisant très attention. "On a refermé les portes des parcs, on n'a pas abîmé les clôtures. On n' a laissé aucun détritus. On n'est pas ici pour souiller la terre des paysans. Quand on est randonneur, on aime la nature, on la protège. Il y a sûrement des gens qui se conduisent mal, mais c'est une infime minorité."

Incontestablement, les deux visiteuses partagent avec Rolland l'amour des Bauges. Pourquoi pas un jour partager un café chez Rolland ?

A SUIVRE : Ce jeudi 11 juin, les communes concernées par cet afflux de randonneurs se réunissent avec le Grand Chambéry. Arith est loin d'être un cas isolé.