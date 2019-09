Environ 150 lycéens défilent pour le climat à Bayonne

Entre 150 et 200 jeunes se sont retrouvés ce vendredi matin devant le lycée René Cassin, à Bayonne. Ils défilent dans les rues du centre-ville pour le climat, trois jours avant le sommet de l'ONU.

Bayonne, France

Plusieurs ONG ont appelé à une forte mobilisation partout en France vendredi et samedi pour faire pression sur le gouvernement. C'est une journée mondiale pour le climat, on manifeste jusqu'en Australie, à trois jours du sommet de l'ONU. Et au Pays Basque, les lycéens se sont retrouvés vers 8 heures, ce vendredi matin, devant le lycée René Cassin de Bayonne. L'objectif était de partir défiler dans les rues du centre-ville pour arriver, normalement, sur l'esplanade Roland Barthes.

Une nouvelle journée de rassemblement est prévue ce samedi à Bayonne. Les manifestants ont prévu de se retrouver à 15 heures, sur la place Paul Bert. Une opération "occupation du pont Saint-Esprit" devrait avoir lieu. Puis à 16 heures, d'autres personnes prendront le relais au fronton de Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Les jeunes bayonnais s'étaient déjà retrouvés au début du mois pour une opération pour la forêt amazonienne. En mars, 1.400 jeunes étaient descendus dans la rue, toujours à Bayonne, à l'appel de la jeune suédoise Greta Thunberg.