Mondelange : 800 kg de poissons retrouvés morts dans un étang

En se promenant autour de l'étang du club de Canoë-Kayak de Mondelange, on peut observer de nombreux poissons à la surface, une odeur nauséabonde et des déjections grasses à la surface de l'eau

C'est une découverte pour le moins macabre qui a été faite il y a quelques jours sur l'étang du Canoë-Kayak Club de Mondelange. Environ 800 kg de poissons morts ont été retrouvés à la surface de l'eau par un pêcheur de cette ville du Nord-Ouest de la Moselle. "Le président de l'Association des Pêcheurs Mondelangeois s'est chargé de lancer les actions en appelant la Mairie, raconte Renaud Ometto, président du Canoë-Kayak Club de Mondelange qui s'entraîne toute l'année sur ce bassin. La gendarmerie s'est rapidement déplacée et a fait les premières constatations"

Les pompiers sont également intervenus. Un camion "risque chimique" a été dépêché au vu du fort nombre de cadavres qui a, dans un premier temps, fait penser à une pollution de l'eau d'origine humaine. Les premières investigations ont finalement permis d'écarter cette piste.

Les pompiers et les gendarmes sont rapidement intervenus à la demande des pêcheurs - Céline Ferrero

Une conséquence du dérèglement climatique

Selon toute vraisemblance, les conditions météorologiques exceptionnellement chaudes et sèches de ces derniers mois seraient à l'origine de ce phénomène. "C'est le manque d'oxygène dans l'eau qui a très certainement causé cette mortalité, explique Céline Ferraro, membre de la GIUMA, le Groupe d'Intervention d'Urgence en Milieu Aquatique. En l'occurrence, les fortes chaleurs ont fortement augmenté la température de l'eau, et plus l'eau est chaude, moins elle est oxygénée. Par ailleurs, l'étang a perdu 1,50 m d'eau par rapport à son niveau habituel, ce qui n'aide pas les choses."

Selon Céline Ferraro, ce genre de phénomènes serait en augmentation. Conséquence du dérèglement climatique, ils pourraient même se démultiplier et devenir très fréquents dans les années à venir.

Pour l'heure, les averses prévues en début de semaine prochaine sont très attendues. Elles devraient permettre de refroidir un peu la température de l'eau, à défaut de permettre à l'étang de retrouver son niveau initial.

Nettoyage de l'étang prévu ce vendredi

Face à cette situation, l’association de pêche "la Brème de Mondelange" a fait appel à la GIUMA (Groupe d'Intervention d'Urgence en Milieu Aquatique). Un nettoyage de l'étang est prévu ce vendredi matin, dès 8 h 30. La GIUMA fait d'ailleurs appel aux volontaires pour venir prêter main forte aux pêcheurs lors de ces opérations. L'organisation fait aussi appel à la générosité des gens pour remplir ses besoins en pompes, groupes électrogènes, bateaux, ou encore épuisettes.

Les kayakistes, eux, peuvent continuer à s'entraîner, mais dans des conditions pour le moins désagréables (odeurs très nauséabondes, corps gras à la surface de l'eau, etc.....