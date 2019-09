Environ 200 manifestants à la marche pour le climat à Montbéliard

Montbéliard, France

"Et 1 et 2 et 3 degrès, c'est un crime pour l'humanité" C'est l'un des slogans repris en choeur ce samedi après-midi par les participants à la marche pour le climat organisée dans les rues de Montbéliard. Ils étaient au moins deux cents manifestants rassemblés, dont une quarantaine de Gilets Jaunes pour dénoncer l'inaction climatique et exiger la justice sociale. Une marche à laquelle a également pris part une délégation d'élus d'Audincourt emmenée par Martial Bourquin, l'ancien maire et sénateur PS du Doubs, dont la commune vient de voir son arrêté anti-pesticide annulée par la justice.

Pour les manifestants, sous la bannière du collectif "Citoyens pour le Climat de Montbéliard", l'objectif est de maintenir la pression, d'exiger des réformes profondes et une action enfin concrète des pouvoirs publics, des responsables politiques alors que se tient ce lundi 23 septembre 2019 à l'ONU un sommet spécial dédié à l'urgence climatique.

"Je ne peux pas sauver le monde en achetant une brosse à dents en bambou" - Katia "marcheuse" pour le climat

Dans le cortège, Katia, venue de Belfort dit "avoir très peur de ce réchauffement climatique qui va complètement impacter notre vie. J'espère que nos politiciens vont enfin comprendre qu'il faut des mesures peut-être coercitives. J'ai l'impression que l'on fait toujours des compromis qui ne font de mal à personne. On est arrivés à un stade où il faut peut-être prendre des vraies mesures qui risquent de faire mal."

Florilège de slogans à la marche pour le climat ce samedi à Montbéliard © Radio France - Hervé Blanchard

Et la militante d'ajouter "Bien sûr que je fais des choses dans mon quotidien mais je ne peux pas sauver le monde en achetant une brosse à dents en bambou. Il faut voir plus grand !"

La marche s'est passée dans le calme, le cortège s'est dispersé une fois les discours de conclusion prononcés devant la mairie de Montbéliard.

Le collectif "Citoyens pour le Climat de Montbéliard" compte maintenir son rythme d'une marche par mois et donne rendez-vous donc en octobre prochain à une date à définir.