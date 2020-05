La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a adressé une lettre à environ 90 grands patrons pour leur demander plus d'actions en faveur de l'environnement, dévoile le JDD ce dimanche. Ils avaient signé une tribune début mai pour favoriser une "relance verte".

Environnement : Elisabeth Borne demande aux grands patrons plus d'actions écologiques

Plus d'engagements en faveur de l'environnement. La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a écrit à quelques 90 grands patrons pour les enjoindre à plus d'actions écologique, révèle ce dimanche le JDD.

Les destinataires, notamment les patrons de LVMH, BNP Paribas, Air France-KLM, Airbus, Renault, ou encore de Danone et du Medef avaient en effet signé début mai une tribune dans Le Monde dans laquelle ils plaidaient pour "une relance verte".

"Une large part des moyens financiers qui seront prochainement mobilisés pour la relance économique aurait tout intérêt à l'être (...) pour accompagner la transition écologique, avec un souci encore plus affirmé de justice sociale", avaient-ils écrit. Une tribune fustigée par de nombreuses ONG environnementales qui accusent les signataires de "greenwashing" et réclament un véritable cadre de la part de l'Etat.

A court terme : forfait vélo ou un repas végétarien

"Je les appelle à démontrer leurs engagements avec des mesures concrètes que j'ai listées. Je souhaite être à la fois exigeante et constructive", rappelle donc la ministre dans le JDD ce dimanche.

Le courrier de trois pages comporte une vingtaine de mesures proposées notamment la mise en place du forfait de 400 euros pour les salariés se déplaçant à vélo ou en covoiturage, le don d'invendus aux associations, remplacer toutes les chaudières au fioul, ou la mise à disposition d'un repas végétarien par semaine.

Sur France Inter, la ministre évoque Air France, à qui le gouvernement a demandé de réduire les vols sur les parcours faisables en train en moins de 2h30.

A plus long terme, les entreprises sont invitées à fixer et annoncer leur feuille de route concernant l'objectif de neutralité carbone (la France vise la neutralité carbone à l’horizon 2050) et d'une économie 100% circulaire.

Un rendez-vous début juin ?

Un futur rendez-vous pourrait avoir lieu au ministère avec les grand patrons espère Elisabeth Borne, pour qu'ils annoncent leurs premiers engagements. Cela pourrait être début juin d'après le JDD. "La manière et la date à laquelle ces engagements seront formalisés sont encore en cours de définition. Nous sommes en train d'échanger avec les entreprises", précise le ministère de la Transition écologique à l'AFP.

En avril, le Medef avait provoqué la polémique, avec un courrier envoyé au ministère qui avait fuité dans la presse. Le syndicat demandait de suspendre l’application de nouvelles mesures environnementales "impactant les entreprises", et s'était essuyé un refus de la part du gouvernement.