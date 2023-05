Environnement : Emmanuel Macron répète qu'il ne faut plus ajouter de normes européennes

Emmanuel Macron a réaffirmé ce vendredi, lors d'une visite à Dunkerque, qu'il ne fallait plus "ajouter" de normes environnementales européennes, après l'application du Pacte vert de l'UE, plaidant pour de "la stabilité" en la matière. "Moi, je préfère des usines qui respectent nos normes européennes qui sont les meilleures, plutôt que ceux qui veulent encore ajouter des normes", a déclaré le chef de l'État pour justifier son appel à une "pause" réglementaire au niveau européen, qui a fait polémique jeudi .

ⓘ Publicité

"Allons au bout de notre programme législatif avec la Commission, mais n'en rajoutons pas plus", a-t-il défendu, après avoir appelé la veille à une "pause réglementaire européenne" en matière de normes environnementales, estimant que l'Union européenne avait fait "plus que tous les voisins" et qu'elle avait désormais "besoin de stabilité". "Stabilité, mais réciprocité", a-t-il martelé. "On doit demander à tous ceux qui importent chez nous de faire la même chose".

"On va démontrer qu'on sait faire de la réindustrialisation en faisant de l'écologie, de la préservation du climat et de la biodiversité et en développant notre souveraineté", a plaidé le chef de l'État.

"Irresponsable"

La députée écologiste Sandrine Rousseau a jugé plus tôt ce vendredi cet appel du président "absolument irresponsable". "On parle d'anéantissement de la biodiversité. On n'a pas à lever les normes environnementales. On a au contraire à les augmenter", s'est indignée la députée EELV sur franceinfo, exhortant à "changer notre modèle économique".

"C'est tout l'inverse qu'il faut faire pour réindustrialiser le pays. Il faut harmoniser par le haut les normes sociales et environnementales, donc à l'échelle européenne", a estimé pour sa part sur franceinfo la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet*. "Il faut avoir une protection des frontières européennes pour taxer les produits qui ne seraient pas produits avec ces mêmes normes sociales et environnementales",* a-t-elle ajouté.

L'Élysée a toutefois insisté sur le fait qu'Emmanuel Macron n'avait demandé ni une suspension, ni un moratoire et encore moins une abrogation "des normes actuelles en cours de discussion". "Le président ne parle pas de suspension, mais d'exécuter les décisions déjà prises", a précisé jeudi soir l'Élysée en réponse aux réactions suscitées.