Environnement : grâce à des ateliers découverte, l'Arche de la nature veut réhabiliter les serpents

Bien souvent mal-aimés, les serpents s'invitent entre les mains des curieux dans des ateliers proposés sur le site de l'Arche de la nature. Quatre sessions accueillent cette année les amateurs, les curieux voire même les plus craintifs.

Entre les mains du garde-nature Grégory Provost, une vipère aspic, espèce la plus présente sur le site de l'Arche de la nature.

"Je suis phobique depuis que je suis petit, à cause du film Anaconda. Venir ici, c'est un challenge." Corentin fait partie des neuf personnes présentes pour l'atelier "sous le charme des serpents", le premier de l'année proposé par l'Arche de la nature au sud-est du Mans. Habituellement, la sortie peut rassembler une vingtaine de personnes, mais les mesures sanitaires prises face au Covid-19 obligent à limiter l'accueil à 50%. Au programme : une promenade en forêt pour soulever quelques-unes des 170 plaques en tôle, qui leur permettent de "trouver de la chaleur tout en restant à l'abri", explique le garde-nature Grégory Provost, chargé de l'atelier.

Grégory Provost, garde-nature et chargé de l'atelier © Radio France - Steven Gouaillier

Le premier serpent déniché, une couleuvre coronelle lisse, passe ensuite de mains en mains. Tout comme le second, une vipère aspic, espèce la plus répandue sur le site de l'Arche de la nature. Même Corentin se laisse tenter par la manipulation : "Au moins, le challenge est réussi", se félicite-t-il malgré l'appréhension, "c'est top, vous avez franchi une étape", appuie Grégory Provost.

La couleuvre coronelle lisse, entre les mains de Corentin, pourtant phobique des serpents © Radio France - Steven Gouaillier

2 500 serpents à l'Arche de la Nature

"Le but c'est de sensibiliser un large public à la connaissance de ces animaux", poursuit le garde-nature, "ce sont des animaux mal-aimés, méconnus, détruits à tort bien que protégés. Ces stages servent à montrer une autre facette de ces animaux, qui sont fascinants."

Au total 2500 serpents de quatre espèces vivent sur le site de l'Arche de la nature : des coronelles lisses, des couleuvres collier, des couleuvre d'esculape et des vipères aspics. Pour Grégory Provost, ce site est "une référence mondiale, puisque l'Arche de la nature favorise à la fois l'accueil du public et la présence des serpents. On peut les faire cohabiter grâce aux aménagements qui ont été mis en place".