Environnement : à Biarritz, ils fabriquent un kayak en bouteilles en plastique pour lutter contre la pollution

Joffrey Maluski et Loïc Forquès ont fabriqué un kayak en assemblant des bouteilles entre elles. Ils vont ensuite tracter leur embarcation en vélo jusqu'au Pic du Midi, puis descendre l'Adour jusqu'à son embouchure pour sensibiliser à la pollution du plastique.

Loïc Forquès et Joffrey Maluski après avoir testé leur kayak sur le lac Marion à Biarritz.

Ils ont décidé de nommer leur expédition "Plastiqu'Adour". Joffrey Maluski, photographe et voyageur et Loïc, co-fondateur de l'agence de communication et de production audiovisuelle Umber Studios à Biarritz, ont décidé de fabriquer un kayak en bouteilles en plastique, pour sensibiliser à la pollution. Après avoir tracté leur kayak en vélo depuis Biarritz jusqu'à la source de l'Adour, ils vont donc descendre par le fleuve jusqu'à son embouchure. "Nous allons incarner un gros déchet, symboliquement notre descente de l'Amour représente le trajet qu'empruntent les déchets jetés dans la nature, du flocon à la vague" explique Loïc.

Le kayak sur la remorque, prêt à être tracté. © Radio France - Rémy Doutre

"Donner du sens à l'aventure"

"Fabriquer ce kayak, ça donne du sens à notre aventure", confient les deux hommes. "C'est quelque chose que j'avais déjà fait, mais en Afrique sur le lac Victoria, avec une association qui s'appelle le Flip Flopi Project" explique Loïc. "Nous sommes aussi inspirés par la Water Family, autre association engagée" renchérit Joffrey.

"Nous allons montrer le kayak aux enfants et nettoyer avec eux les bords de l'Adour" - Loïc Forquès et Joffrey Maluski, aventuriers de Plastiqu'Adour

Sur leur route, les deux amis ont prévu tout un travail de sensibilisation, notamment auprès de centres aérés. "Nous allons montrer le kayak aux enfants, leur expliquer le projet, et nettoyer avec eux les bords d'Adour" dévoile Joffrey.

Une semaine de travail

L'embarcation est entièrement composée de bouteilles en plastique attachées entre elles, et de bambou : "Il a fallu une semaine de travail pour le construire" révèle Joffrey. L'embarcation, qui compte près de 600 bouteilles et qui pèse une trentaine de kilos sans le matériel, est fin prête à être tractée en vélo jusqu'au Pic du Midi. "Mais il a fallu baisser les flotteurs, il flottait trop bien, on ne pensait pas que les bouteilles fonctionneraient autant" rigole Joffrey. Pendant leur périple de deux petites semaines, les deux jeunes hommes ont prévu de bivouaquer, "les frais sont donc peu élevés."

Départ prévu ce mardi. Les deux hommes comptent tourner un documentaire et exposer les photos prises pendant leur périple, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux et leur compte Instagram.