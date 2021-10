Environnement : la ville de Bayonne veut réduire sa pollution lumineuse

Suite à une proposition de la mairie de Bayonne, une trentaine de personnes se sont retrouvé samedi 9 octobre au soir sur les bords de la Nive. Simples curieux ou ayant déjà un avis sur la question, ils sont venus expérimenter une déambulation nocturne pour constater les effets de la pollution lumineuse. Organisée avec la Société d'Astronomie Populaire de la Côte Basque, l'initiative a pour but de "sensibiliser aux effets de la pollution lumineuse sur la faune, la flore, la santé humaine et l'observation du ciel et la consommation énergétique ainsi que d'entamer une réflexion avec les citoyens" explique Nathalie Aguesse, responsable de la mission "Développement durable et participation citoyenne" à la mairie de Bayonne.

Redécouvrir le ciel nocturne

Au programme de la soirée, découverte des constellation à l'intérieur d'un planétarium gonflable mais surtout une balade le long de la Nive pour expérimenter différents niveaux d'éclairage. "Nous avons réglé l'éclairage de plusieurs lampadaires de façon décroissante, pour donner un aperçu aux gens des différentes possibilités de réduction de la luminosité" explique Sébastien Fagoaga, responsable du service éclairage public. De cette manière, les Bayonnais présents sur place ont pu commencer à donner leur avis dans la consultation citoyenne organisée par la mairie. "C'est vrai que c'est dommage d'avoir attendu autant pour se pencher sur le problème" concède Loïc, venu avec sa femme. "Voir les étoiles le soit, c'est quand même agréable" renchérit Dylan, lui aussi sensible au problème de la pollution lumineuse.

À l'intérieur de ce planétarium gonflable, les Bayonnais ont pu apprendre à distinguer les constellations. © Radio France - Rémy Doutre

Des bénéfices à tout point de vue

Diminuer l'éclairage public, c'est avant tout prendre soin de tous les habitants des villes. Des hommes, an améliorant la qualité du sommeil, mais aussi de la faune. "Les papillons de nuit se retrouvent menacés, car ils sont attirés par la lumière et deviennent des proies faciles explique Pauline Etchart, directrice du muséum d'histoire naturelle de Bayonne. Les oiseaux migrateurs sont désorientés, et les chauves-souris sortent moins longtemps pour se nourrir car elles sont sensibles à la lumière." Réduire la pollution lumineuse permet aussi de faire des économies. "Aujourd'hui, l'éclairage public représente 41 % de budget électricité de la ville, soit 600 000 € dévoile Sébastien Fagoaga. Le but est aussi d'économiser sur cette somme."

Avec de nouveaux dispositifs, on peut diviser la consommation des 12 000 points lumineux de la ville par 2 ou 3, et donc la facture d'électricité. - Sébastien Fagoaga, responsable du service éclairage public de la Ville de Bayonne.

Christophe Marquesto, animateur à la Société d'Astronomie Populaire de la Côte Basque, souligne l'importance d'avoir une bonne qualité de ciel, "pour les astronomes professionnels, les amateurs, mais aussi ceux qui se forment encore à la navigation avec les étoiles." Reste désormais à trouver le juste-milieu entre réduction de l'éclairage et sécurité en ville.