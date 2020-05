Environnement - les gravelots ont besoin de tranquillité

Présent sur les plages de notre littoral jusqu’en Picardie, le gravelot est un petit oiseau très sensible au dérangement. Des mesures ont été prises pour le protéger des promeneurs.

Le gravelot, une espèce rare et menacée

Suite à la réouverture des plages du Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale, des mesures ont été prises pour protéger les gravelots :

Ces oiseaux ont besoin de tranquillité, notamment lorsqu’ils se reproduisent puis élèvent leurs poussins, d’avril à septembre. Leurs silhouettes rondes comme des galets, courtes sur pattes, s’agitent à la recherche de petits insectes, de mollusques, de vers marins et de quelques petits crustacés.

Oiseaux très nerveux, ils parcourent la vasière et le haut de plage en alternant marche rapide et courte pause.

Des agents du parc naturel marin à la recherche des gravelots à Ambleteuse © Radio France - Emmanuel Bouin

Protégés au niveau national et européen, les gravelots sont en déclin en Europe. Ils sont très sensibles au piétinement et au dérangement, tout comme leurs œufs et leurs poussins, presqu’invisibles sur la plage.

Le Parc naturel marin, en lien avec les services de l’Etat, et un réseau d’acteurs engagés pour la protection de ces oiseaux ont mis en place des zones de tranquillité temporaire sur trois sites particulièrement sensibles : Ambleteuse, Groffliers, et Cayeux-sur-Mer.

Des zones de tranquillité pour les gravelots © Radio France - Emmanuel Bouin

De pictogrammes jaunes « attention gravelots en danger » ont été réalisé pour informer le public et lui rappeler les bons gestes pour les protéger.

Plus d'infos sur le site de l'Office Français de la Biodiversité