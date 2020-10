environnement : lancement à Néon-sur-Creuse de l'opération mes déchets pour des oeufs

Ce sont 42 foyers de Néon-sur-Creuse (385 habitants) commune du département de l'Indre située à quelques kilomètres de Tournon Saint Martin qui se sont vu remettre deux poules : une cendrée et une sussex offertes par le SYMCTOM. Au total donc 84 poules ont été distribuées gratuitement.

Damien Deschamps, chargé de la prévention des déchets du SYMCTOM de Néon-sur-Creuse © Radio France - Sylvain ROGIE

Damien Deschamps chargé de prévention des déchets du SYMCTOM : "L'avantage c'est que les poules vont consommer vos déchets alimentaires : épluchures, féculents et même de la viande que l'on ne composte pas car elle peut attirer chez vous quelques espèces que vous n'avez pas envie de voir dans votre jardin. L'avantage aussi c'est que vous allez pouvoir gérer la totalité de vos bio-déchets." Plus de la moitié des foyers participants à cette opération mes déchets pour des œufs ne détenaient pas de poules. C'est le cas d'Alexandre, 30 ans, il demeure à Néon-sur-Creuse depuis février dernier, il n'a pas hésité à venir chercher ses deux poules après avoir construit son poulailler : "Ce sont les premières poules que l'ont à chez nous. Je trouve ça très bien et c'est intéressant aussi pour les aliments que l'on jette. Je trouve ça aussi très sympa de nous donner ces deux poules. J'ai bien lu les prospectus quand je suis venu aux différentes réunion pour nous expliquer ce qu'il faut leur donner à manger et comment bien s'occuper d'elles."

Fleuron de l’aviculture anglaise, cette poule sussex pont des œufs en général plus clair que la poule cendrée © Radio France - Sylvain ROGIE

Ces poules peuvent manger jusqu'à 150 kg/an de déchets alimentaires et pondre jusqu'à 250 œufs sur une année. Cette opération va donc générer une production pouvant aller jusqu'à 21 000 œufs sur la commune de Néon-sur-Creuse. Depuis le démarrage de cette opération en 2015 à Bellabre (Indre) 983 foyers, 20 communes volontaires ont bénéficié de cette opération et 1966 poules ont été distribuées.