Environnement : le comptage des oiseaux d'eau a eu lieu dans le Loiret.

L'association Loiret Nature Environnement organise chaque année à la mi-janvier un comptage des oiseaux d'eau. Le programme appelé "WETLANDS", il a lieu également au niveau du département mais aussi partout en France et même à l'international. Sur le sentier en direction de la pointe de Courpain, au confluent du Loiret et de la Loire, nous croisons Raphael en plein jogging et observateur en même temps des oiseaux. "J'essaie de les reconnaître mais je ne suis pas un spécialiste. Je suis surpris de voir des hérons, j'étais encore parisien il y a quelques mois alors je suis plus habitué aux pigeons" avoue-t-il.

ⓘ Publicité

Des populations en hausses et en baisses selon les espèces

Dans la réserve naturelle de Saint Mesmin, plus de 350 hectares de végétation sur 9 km entre Loire et Loiret, ce qui a été constaté c'est que certaines espèces sont en augmentation : aigrettes, cormorans ou encore hérons mais d'autres sont en diminution. "Les petites échassiers comme les limicoles sont moins présents, la bécassine des marais, les chevaliers, subissent des pertes d'habitats en Afrique ou avec les changements climatique, ils soufrent des sécheresses dans les zones humides" explique Damien Hémeray, le conservateur de la réserve de Saint-Mesmin.

Le long de la réserve de Saint-Mesmin près d'Orléans © Radio France - Vincent Giraldo

Plusieurs paramètres peuvent expliquer la variation des populations d'oiseaux : le niveau de la Loire notamment car plus elle est haute, moins elle est accueillante pour les volatiles. Les températures également car plus il fait doux, moins il y aura d'oiseaux nordique car la migration est perturbée. " Sur le long terme, c'est ce qui est intéressant dans la durée, c'est la répétition de ces comptages pour voir des tendances et éviter de tirer des conclusions sur seulement une année ou deux" précise Damien Hémeray.

Autre phénomène à surveiller, la présence de plus en plus nombreuses des oies dites ensauvagées. Ce sont ces oies que l'on croise à Orléans souvent échappées des jardins des particuliers et qui se reproduisent en pleine nature.