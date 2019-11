Environnement : le maire de Roche-la Molière réclame toujours "une police du déchet"

Roche-la-Molière, France

C'est une idée qu'il défend depuis quelques semaines. Eric Berlivet l'a réaffirmé ce matin en direct sur France Bleu : "Il y a toujours une frange de la population qui ne comprend pas et c'est pour cela que je prone une police du déchet. Ceux qui ne respectent pas les règles coutent cher à l'ensemble. Ce que je souhaiterais c'est qu'on les fasse payer. Une grande partie respecte les règles et le fonctionnement et c'est une question de vivre ensemble. C'est comme sur la route : il y a des radars qcar certains ne respectent pas les limitations et sont dangereux pour les autres. C'est la même chose pour les déchets. C'est une infime partie des gens et il faut continuer à inciter, à donner l'information."

La suite de l'interview à l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets