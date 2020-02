Environnement : Les agglomérations franciliennes ne sont pas les plus vertueuses et les plus vertes de France

Angers, Nantes et Metz sont les trois premières villes qui arrivent en tête du palmarès du classement de l'Observatoire des Villes Vertes qui publie son troisième palmarès parmi les 50 plus grandes villes de France. Lyon (3è plus grande ville de France) arrive en 5è position. Aucune agglomération francilienne ne fait partie des dix villes les plus vertes.

Paris fera peut-être partie de ce classement, les prochaines années, si Anne Hidalgo est réélue et met son projet à exécution : créer de multiples forêts urbaines dans la capitale et planter un arbre à chaque naissance d'un Parisien, mais pour l'heure, Paris est loin d'être en tête, ni au classement général, ni aux classements par catégorie (meilleur investissement, meilleure biodiversité, meilleur patrimoine vert, etc...)

Vitry-sur-Seine saluée pour son Entretien Zéro Phyto

En revanche, une ville francilienne, la seule, apparaît dans l'un de ces classements : Vitry-sur-Seine : troisième ville pour son entretien des espaces verts, sans pesticides. Cette commune du Val de Marne a démontré sa capacité à s'adapter rapidement, en mettant en place une gestion écologique , suite à la loi de 2017, qui interdit aux mairies l'usage des produits phytosanitaires. Elle a notamment reçu le label Terre saine -commune sans pesticides en 2019.

Vitry Sur Sine, 3è ville au classement du meilleur entretien selon l'Observatoire des Villes Vertes

