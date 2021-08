Dans l'Indre les busards sont repérés et protégés

Les busards sont des rapaces de plaine où ils nichent au sol et se reproduisent au milieu de cultures de céréales ou de prairies. Ils sont de plus en plus vulnérables en raison de l'avancée régulière des dates de récolte. Depuis deux ans, Indre nature participe au "Réseau Busard" pour les protéger.

Cette action de protection des deux principales espèces de busards qui nichent dans l'Indre est importante car ce sont deux espèces particulièrement fragiles et menacées. Comme ce sont des espèces protégées, leur destruction ainsi que celle de leurs nids est un délit susceptible d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

Les opérations pour repérer et protéger les busards demandent de la patience : "Cela demande du temps, déjà de repérer les nids. Ensuite, il faut observer si les busards se posent régulièrement au même endroit. Et enfin, si il y a des échanges de proies entre le rapace qui couve et celui qui chasse et bien nous prenons contact avec l'agriculteur. Nous ne pénétrons pas dans la parcelle agricole même si c'est un reproche que l'on nous fait souvent. Nous prenons contact avec lui pour mettre en place une protection." précise Jacques Lucbert, le président d'Indre Nature.

Le président Jacques Lucbert à droite avec les trois bénévoles d'Indre nature © Radio France - Sylvain ROGIE

Une fois le ou les nids repérés, le contact est établi donc avec l'agriculteur qui donne son accord pour autoriser les bénévoles d'Indre Nature à mettre en place une cage fabriqué pour protéger le nid.

Voila une cage installée dans un champ à la Chapelle-Orthemale dans l'Indre © Radio France - Sylvain ROGIE

Depuis 24 mois, le nombre de communes dans l'Indre qui participent au suivi des busards est passé de trois à neuf et le nombre de nids faisant l'objet d'un suivi, a plus que doublé. Il est passé de six à quinze.