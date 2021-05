Environnement : les députés adoptent le projet de loi climat en première lecture

Les députés ont adopté ce mardi en première lecture le projet de loi "Climat et résilience". Porté et vanté par la majorité comme un "marqueur du quinquennat", le texte n'est pas du goût de la gauche et des écologistes qui pointent ses "insuffisances". Inspiré par les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, le texte a été voté par 332 vois pour contre 77, et 145 abstentions. Il doit être examiné par le Sénat courant juin.

Ce texte a pour objectif de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030. Il est composé de 69 articles, inspirés des propositions de la Convention citoyenne pour le climat retenues par Emmanuel Macron. Ils concernent la consommation, le logement, les transports, l'alimentation ou encore la justice environnementale. Le projet de loi prévoit par exemple d'interdire la location des "passoires thermiques", d'interdire "les vols domestiques s'il y a une alternative possible en train en moins de 2h30" ou encore de créer un délit général de pollution de l'eau et de l'air avec notamment la qualification "d'écocide"

"Si nous voulons que nos réformes fonctionnent, si nous voulons lutter contre le réchauffement climatique, nous ne pouvons laisser personne sur le bord du chemin", a déclaré à l'Assemblée Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. "Le fait que, sur chaque mesure que nous ayons mise dans ce texte, il y a un accompagnement qui est prévu, c'est comme cela qu'on avancera et c'est comme cela qu'on protégera la planète et surtout nos concitoyens".

Le texte a été ciblé par ses détracteurs pour son manque d'ambition. Il a "au moins 15 ans de retard" estime le député écologiste ex-LaRem Matthieu Orphelin, qui a voté contre. Des marches pour le climat sont prévues dimanche prochain dans plusieurs villes de France.