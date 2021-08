Le barrage hydroélectrique d'Éguzon ouvert au public pour des visites

C'est un mastodonte, l'un des plus grands d'Europe, construit entre 1921 et 1926. À la fin de la Première Guerre Mondiale, 1.000 ouvriers ont travaillé sur ce chantier titanesque. Le barrage d'Éguzon impressionne avec, à sa base et sous la rivière Creuse, 50 mètres d'épaisseur et un volume de béton à tomber à la renverse soit : 220.000 mètres cubes !

À quoi sert un barrage de ce type ? Il faut savoir que l'hydroélectricité est la première énergie renouvelable au monde. En effet, elle n'utilise pas de combustible fossile, tels que le charbon, le gaz ou encore le pétrole. Des visites du barrage d'Éguzon sont organisées tout l'été et jusqu'à la mi décembre, par groupe de 15 personnes. En raison de la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire et il faut réserver sa place avant la visite.

Vincent Favède responsable hydro du groupement d'usines d'Éguzon © Radio France - Sylvain ROGIE

Le stockage d'eau impressionne lui aussi : 57 millions de mètres cubes d'eau. Quand il y a des lâchers d'eau, une hydro-guide est sur place à chaque fois, et la sécurité est maximale. "En complément, nous avons des panneaux qui sont situés tout le long de la rivière de la Creuse aux points les plus sensibles, explique Vincent Favède, responsable Hydro du groupement EDF des usines d'Éguzon. Ces panneaux avertissent le public, voire interdisent à certains endroits, l'accès au barrage. Les groupes hydroélectriques peuvent démarrer à tout moment, mais ils ne démarrent jamais à plein régime. La montée des eaux est donc progressive. Mais la règle de base, c'est que vous devez être extrêmement vigilant à proximité d'une rivière qui se trouve près d'un barrage."

Vous serez 15 maximum par visite uniquement en extérieur en raison des mesures sanitaires avec une réservation obligatoire à l'officie de tourisme d'Éguzon © Radio France - Sylvain ROGIE

Les explications d'Angélique Prébonnaud, qui mène les visites, sont passionnantes. La preuve : Marie est venue de Châteauroux pour comprendre le fonctionnement d'un barrage. "Ce qui m'a plu, c'est que je ne connais pas du tout la production et donc comment un barrage produit de l'électricité, raconte-t-elle. Le site est agréable, et franchement je ne regrette pas". Franck, qui vient de Niherne, a déjà visité le barrage de la Rance entre Dinard et St Malo : J'ai apprécié l'infrastructure, les explications, je suis un passionné des barrages", confie-t-il. Les réservations sont obligatoires pour les visites qui auront lieu jusqu'à la mi décembre. Il faut se rapprocher de l'office de tourisme d'Éguzon.